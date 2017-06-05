「河伯的新娘2017」預告公開 申世景驚艷美貌吸睛Wow!NEWS新聞網 (2017-06-05 15:02)
bnt新聞訊 韓國tvN電視臺新劇「河伯的新娘2017」女主角申世景的美貌引發熱議。
「河伯的新娘2017」講述了來到人間的水之神“河伯（南柱赫 飾）”與子子孫孫都作為神的僕人生活的女醫生素兒之間發生的故事，申世景在劇中飾演素兒一角。隨著劇本排練視頻以及預告視頻在近日公開，該劇便收獲了一大批的粉絲。尤其是以一頭短髮造型亮相的申世景，讓人窒息的美貌不禁令人聯想到了美麗又優雅的朱麗葉，也引發了觀眾對劇情的期待。
另外，「河伯的新娘2017」將於7月3日晚10點50分（韓國時間）首播。 吳婧怡/文 tvN「河伯的新娘2017」預告截圖/圖
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