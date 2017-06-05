



bnt新聞訊 韓國男團BlockB成員泰欥將於12日發表solo新曲 ，gugudan成員金世正參與feat。

BlockB方面5日向媒體表示：“泰欥的solo單曲將於12日發行，與gugudan成員金世正一同合作演唱。”金世正在去年11月曾演唱了ZICO創作的單曲「花路」，此次參與泰欥新曲feat是她與BlockB成員的第二次合作，令人十分期待。

另外，泰欥的solo新曲將於12日正式發行。王容/文 bnt新聞DB/圖













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