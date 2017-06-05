Apink確定錄制「認識的哥哥」 回歸前完整體出擊綜藝Wow!NEWS新聞網 (2017-06-05 15:10)
bnt新聞訊 韓國女團Apink確定將出演JTBC電視臺綜藝節目「認識的哥哥」。
JTBC方面5日向媒體表示：“Apink將於8日參與「認識的哥哥」錄制，該期節目將在6月內播出。”已確定6月26日回歸的Apink此次以完整體出擊「認識的哥哥」，將和哥哥學校的成員們帶來怎樣的有趣表現，令人期待。
另外，「認識的哥哥」正於每周六晚8時50分（韓國時間）播出。王容/文 bnt新聞DB/圖
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