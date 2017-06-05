Lovelyz出席團綜發布會 秀造型活潑可愛Wow!NEWS新聞網 (2017-06-05 15:13)
bnt新聞訊 5日下午，韓國女團Lovelyz出席了在首爾鐘路區舉行的全新團綜「Lovelyz熱愛的加拿大」制作發布會。王容/文 金致允/圖
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