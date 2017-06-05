gugudan金世正確定出演「學校2017」 表現令人期待Wow!NEWS新聞網 (2017-06-05 15:20)
bnt新聞訊 韓國女團gugudan成員金世正確定出演KBS電視臺新劇「學校2017」。
「學校2017」制作方5日表示，金世正已確定出演「學校2017」，飾演女主角羅恩好（音譯）。金世正飾演的羅恩好是一個想和大學生初戀成為校園情侶，雖然成績不好卻依舊希望以漫畫特長實現大學夢的開朗女生。
作為gugudan成員活動的金世正此次是首次正式挑戰演技。對於選擇金世正出演，制作方表示：“金世正擁有特有的領導力和開朗積極的形象，非常適合羅恩好這個角色，在劇組會議時覺得仿佛看到了現實中的羅恩好。”“期待金世正通過「學校2017」毫無保留的發揮她的青春活力和表演潛力。”
另外，「學校2017」將接檔「三流之路」，計劃於7月播出。王容/文 Jellyfish娛樂/圖
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