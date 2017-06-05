



bnt新聞訊 近日，韓國女團FIESTAR成員Jei攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真，展現了清新可愛和幹練優雅的多彩清涼夏日魅力。





在拍攝後的采訪中，Jei談到組合回歸的想法：“成員Yezi剛剛發行了新曲，希望在Yezi活動結束後可以開始FIESTAR的活動。”。除了組合活動，Jei也在演技方面逐漸積累經驗，她表示在演技方面，韓誌旼是自己的榜樣：“希望在演技和外形方面都能像韓誌旼一樣，如果有機會合作真的是非常幸福的事情。”王容/文 Kim Taeyang/圖 13MONTH，Lemite，HOLYNO7/服裝









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