FIESTAR成員Jei拍bnt寫真 演繹多彩夏日魅力Wow!NEWS新聞網 (2017-06-05 15:28)
bnt新聞訊 近日，韓國女團FIESTAR成員Jei攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真，展現了清新可愛和幹練優雅的多彩清涼夏日魅力。
在拍攝後的采訪中，Jei談到組合回歸的想法：“成員Yezi剛剛發行了新曲，希望在Yezi活動結束後可以開始FIESTAR的活動。”。除了組合活動，Jei也在演技方面逐漸積累經驗，她表示在演技方面，韓誌旼是自己的榜樣：“希望在演技和外形方面都能像韓誌旼一樣，如果有機會合作真的是非常幸福的事情。”王容/文 Kim Taeyang/圖 13MONTH，Lemite，HOLYNO7/服裝
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
旋轉觸控筆電．acer 觸控筆電．四代 i5 獨顯 觸控 筆電．獨顯觸控筆電．i7 觸控筆電．ASUS 14吋 觸控筆電．ASUS 15.6 獨顯 觸控筆電．聯想 觸控筆電．觸控 筆電 1T．四核 觸控 筆電．IdeaPad 觸控筆電．acer 11.6 觸控 筆電．ASUS 獨顯 觸控筆電．觸控 筆電．msi 觸控 筆電．4G 獨顯 觸控 筆電．i7 觸控 筆電．觸控 筆電 獨顯．S3-392G 13.3吋 觸控筆電．觸控筆電．四代 i7 觸控筆電．asus 觸控筆電
- 【MOIERG】Old Time迷戀舊時光combi suitcase (M-14吋) Cam
- 繪見幾米 星空 公車之戀法蘭絨毯180x200cm
- Samsung 三星 New Galaxy J7 5.5吋 2G/16G J710 八核心智慧
- 名流寢飾 100%精梳棉塗鴉維尼特大兩用鋪棉被套床包組 -雙人
- 【蜜雪兒mysheros】光澤感串珠圓領上衣(咖啡)
- AVRIL 艾薇兒 2.15KG 嬌娃嫩臀 3D性感 性感小圓臀 雙穴 自
- 【New Balance】VAZEE 慢跑鞋 路跑鞋 輕量避震 跑步鞋 訓練
- 【法國 EiDER】女多功能排汗透氣抗UV彈性長褲(EIT2481-黑/
- 喜特麗JT-2009A雙口玻璃檯面爐
- Skullcandy 骷髏糖 SB2 藍牙入耳式耳機-白銀色(公司貨)
凱蒂佩芮歌聲撫曼城 舞台裝藏玄機暖哭樂迷【NOWnews今日新聞】
李榮浩金曲遺珠不失落 為楊丞琳親下廚【中央社】
T.O.P大「麻」煩纏身 慘遭義警隊開除 【NOWnews今日新聞】
豬哥亮走後22天 藍正龍哽咽現身【NOWnews今日新聞】
黎明重返電視圈 睽違23年拍陸劇《莫語者》【NOWnews今日新聞】