35歲的藝人黃小柔與從事餐飲業的老公王睿結婚三年，育有一子一女，今年1月才剛生下第2胎女兒小桃子，本月1日黃小柔竟在臉書上興奮宣布，懷有第3胎的喜訊，將再度當媽！粉絲們聽到消息都為她感到高興！

黃小柔的兒子小橘子已經兩歲大，第2胎女兒小桃子才5個月大，沒想到生完不到半年，第3胎又來報到！她在臉書PO出全家福，手上拿著孕婦健康手冊，以及一張超音波的照片公開喜訊，沉溺在當媽的幸福。

她寫下留言： 「連一拉一的節奏，其實很突然，其實很興奮，其實很想講，那就說了吧，我們家又添一枚生力軍，謝謝寶寶沒有讓我特別不舒服，吃好喝好睡好，小3寶coming soon」， 還強調「我只能說媽媽真偉大，孩子平安我們什麼都好了。」

根據《聯合報》報導，經紀公司表示黃小柔上一胎也是剖腹產，原本擔心懷孕距離太近，起先還和老公討論是否要生，不過經過醫生評估後確定身體沒問題她才放心，醫生建議她這胎也採用剖腹方式來生產。黃小柔覺得生夠了，也決定順便結紮，並說：「既然都要剖腹了，那就我來結紮，要痛就痛一個人就好，不用痛兩個人。」

不少網友拿黃小柔和日前宣布第3胎喜訊的宋達民夫妻來比一比，笑稱：「是在和洪百榕比賽嗎？」，事實上，演藝圈中努力增產報國的藝人，還有陳曉東夫妻，和老婆王妤嫻2014年7月生下女兒朵朵，在2015年1月又宣布2胎喜訊，而且公布消息時已經2個多月，後來在中秋順利產下二女兒。（江呈亨／綜合報導）