（中央社記者鄭景雯台北5日電）「通靈少女」最後一集平均收視率創公視戲劇最高。公視國際部經理施悅文認為，通靈少女的成功，故事題材只占10%，其他靠的還是人才，「假設擴大IP的概念，台灣的IP就是人才」。



若要說台灣這幾個月最熱門的話題，非公共電視、HBO Asia合製的「通靈少女」莫屬！



距離上一次全民熱烈討論台劇的情況，要退到2011年的「犀利人妻」，那時完結篇收視創下9.45；2011年底播出完結篇的「我可能不會愛你」，也達到5.51；2012年「小資女孩向前衝」完結篇，平均收視也到7.33。



通靈少女台灣味 創收視佳績



不過在「犀利人妻」、「我可能不會愛你」、「小資女孩向前衝」播出時，那幾年OTT串流影音平台還未盛行，民眾收視習慣尚未分散；對照這幾年台灣OTT處於戰國時代，「通靈少女」完結篇還有4.4收視佳績，已是這兩年表現最亮眼的台劇。



更何況「通靈少女」透過HBO Asia頻道，在亞洲23個地區同步播出，公廣集團董事長陳郁秀認為，這有如把「公視PTS」這個品牌推上國際，背後代表的更是「台灣」。



過去幾年打開台灣電視，不是長壽的鄉土劇，就是韓劇、陸劇，又或者是觀眾看膩了貧窮女愛上富家男的偶像劇，只有6集的「通靈少女」在這當中異軍突起。



故事圍繞著16歲會通靈的女孩，她的生活去除了宮廟，就是一部大家都會經歷的校園生活、愛戀、約會，只是有了宮廟文化點綴，反而更彰顯了台灣特色。



「通靈少女」沒有大製作、大卡司，拍攝資金HBO Asia雖然三緘其口，但肯定比公視在下半年要推出的「麻醉風暴2」還要少。



台灣的IP 就是人才



「通靈少女」從導演、演員、製作、拍攝，全都是台灣團隊、故事內容台灣原創、堅持加入台語，HBO Asia節目部暨節目製作副總陳威聖認為，「通靈少女」的成功，一來是看見台灣有許多優秀影視創意人才、再加上題材有台灣特色、且跨越國際，讓亞洲觀眾很有共鳴。



施悅文坦言，這次HBO Asia選擇和公視合作，一方面確實是在試水溫，HBO Asia考量的是商業市場，雖然和公視不以營利為目的概念不同，她卻在這次合作上看見台灣IP、人才的輸出。



施悅文認為，「通靈少女」的成功，故事、題材只占10%，其他靠的還是人才，「假設擴大IP的概念，台灣的IP就是人才」。



施悅文稱讚「通靈少女」導演陳和榆，具備了年輕人該有的條件，「有才華、願意冒險，只要有人願意給資源、實現想法，可塑性就很高」。



「通靈少女」原本是陳和榆在2011年拍的短片「神算」，奇幻的故事為背景，但講的卻是人情冷暖；要把30分鐘故事拉長成6集，每集至少45分鐘，對陳和榆說故事功力也是一大挑戰，尤其和HBO溝通許久，才爭取到片中使用台語，而敘事節奏也比一般台劇快，顛覆一般台劇的模式。



公視打響影劇品牌 讓國際看見台灣



不過當熱潮退去，許多人會問，下一部「通靈少女」什麼時候才會出現？「通靈少女」意外打響台劇名號，也吸引多家國際影視業者跟進開發台灣影劇市場。包括美國NETFLIX與亞馬遜、福斯傳媒集團，早就鎖定國內影劇業特定人士洽談中。



而公廣集團作為國家公共的媒體，也肩負著推動台灣影視產業的重責。陳郁秀以公視為例，認為公視因為「通靈少女」打響名號，接下來就必須要用品牌的概念思考未來大方向，每一季推出一部強檔戲劇，春夏秋冬不停接替，包括公視從下半度接續有「他們在畢業的前一天爆炸2」、「麻醉風暴2」，都是從台灣在地文化發展出的戲劇IP。



公視節目部經理於蓓華也提到，公視不只有許多戲劇IP，也同步開發IP。她透露，公視今年已買下前陣子從國外紅回台灣的網路遊戲「返校」戲劇版權，這個以台灣白色恐怖為背景的遊戲，目前正在改編成影視作品；而作家吳明益的「天橋上的魔術師」，也被改編成劇本，回憶的是台北地圖上消失的中華商場。藉由這些具有台灣在地特色的文本，或許才能讓國際看見台灣。1060605