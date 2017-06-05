「尋找台灣的超級IP」專題（中央社記者鄭景雯台北5日電）政府以國家隊概念協助影視產業進軍國際，「通靈少女」更為台灣影視業打了一劑強心針。但資深編劇吳洛纓卻大膽說，「台灣影視業是一條正在沉的船」，認為要提振影視產業，要先從結構面改善。



2017年2月7日，農曆春節剛過，鮮少出席文化部活動的總統蔡英文，卻難得現身由文化部長鄭麗君主持的電視劇產業新春餐會。



會中蔡總統高舉酒杯，強調影視產業是重要戰略產業，政府將動員跨部會、駐外使館、外貿單位等，建立文化金融體系，投資本土影視產業，以國家隊的概念協助進軍國際市場，讓影視產業有更可觀的產值與利潤，期待產業春天早一點來。



政策支持影視 期待改善產業結構



政府組「影視國家隊」的政策，促使中央社策劃一系列「尋找台灣超級IP」專題，訪問到產製IP源頭的編劇吳洛纓，一提到「影視國家隊」，她毫不客氣地說，「這就像是有政府背書的創投，見證雙方渡過蜜月期三個月，蜜月期一過，後面的自己想辦法」。



吳洛纓曾以「白色巨塔」、「痞子英雄」獲得第42屆、44屆金鐘獎戲劇節目最佳編劇獎，也擔任過金鐘獎評審、金馬獎初審評審。



投入影視編劇20多年的她，眼看大家在談一例一休，認為「影視產業還是一天拍16小時，或是能月休4天已經不錯」；她也敢言地指出政府的盲點，「若不從結構面去改變，國家再怎麼從內容面改善，台灣影視產業的環境仍然不健全」。



時常和文化部官員打交道的吳洛纓，總是在會議上大聲疾呼地為影視產業發聲，一而再地強調影視產業的困境不只內容、資金不足，更重要的是沒有好的勞動條件，「我們不講或不做，後面的年輕人更沒有話語權」；即便她認為「台灣影視業是一條正在沉的船」，還是極力為下一代爭取更好的工作環境，「至少可以為他們把路鋪平一點」。



IP化為數字 台灣現階段很難做到



如果台灣影視產業正如吳洛纓所說「是一條正在下沉的船」，那台灣還有什麼優勢？吳洛纓笑笑地說，「第一件事情就是忘了IP，那是中國大陸的遊戲，IP什麼時候會崩解，也是很大的問號」。



IP的概念從幾年前就不斷被提出，IP是來自英文Intellectual Property智慧財產權、知識產權的縮寫，在大陸多半談「IP 化」，指的是透過收購網路小說、遊戲、電影、文化作品版權，再將這些劇情稍加改編，製作成周邊產品例如影集、遊戲、電影等，這個產製的形式就被稱為 「IP 化」。



吳洛纓長期觀察，大陸會提出IP概念，主要是將IP化為數字，在資金龐大的情況下，大陸影視產業的做法是一條龍，從製作端、經紀公司、拍攝、電影院到影城，全都隸屬同一間影視集團，譬如萬達集團；「等同手上握有許多副牌，手上的東西越多，能打出的牌也多」，但這種作法台灣現階段很難做到。



台灣影視業正在沉船 樂見任何嘗試



吳洛纓對台灣影視產業前景感到悲觀，但最近公視與HBO Asia合製的「通靈少女」，在台灣與亞洲23個國家同步播出收視開紅盤，也給台灣影視產業打了一劑強心針。



吳洛纓說，「現在船要沉了，任何方法都是好方法」，她舉出這幾年像是「滾石愛情故事」在愛奇藝台灣站首播、「植劇場」推出四大類型戲劇吸引注目、「通靈少女」和HBO Asia合作，都是很好的嘗試。



吳洛纓也再次提到，「台灣應該先把IP擺一旁」，原因是IP最主要的來源是原生文學作品、漫畫、類型小說，這三項台灣都太少。不過她卻笑說，「台灣的IP寶庫或許是『新聞』」，台灣有好幾家24小時的新聞台，每天不停輪播新聞畫面，不僅讓台灣有許多議題可拍成紀錄片，「就連『卡提諾狂新聞』也都是從新聞裡找題材」。



她認為現階段台灣影視產業只能打拖延戰術，再看未來有沒有機會朝特定的戲劇類型發展，像是醫療、驚悚、推理等。從編劇的角度來看，吳洛纓說，「未來編劇會被工具化的傾象很重，編劇可能不再是以『人』為單位，會變成是工作室品牌」。



版權費第一次就被買斷 編劇權益被忽視



「16個夏天」、「酸甜之味」編劇杜政哲，目前也有一個編劇團隊，他會架構故事主軸，先寫前三集，後面則由助理分著寫，最後再經過他編寫潤飾，打團隊戰；另外也會簽經紀約，由經紀人去談每集編劇的酬勞、後續版權賣出如何抽版稅等。



不過杜政哲也坦言，他在影視圈打滾20多年，才可能談到抽版稅的部分，多半時候幾乎是劇本寫完，只拿第一次的版權費就被買斷，後續就算戲劇賣出海外，版權費也都是電視台在收。



吳洛纓不好意思地說，「就連我時常談要保護編劇權益，但到現在也還是會面臨到不簽約就先寫劇本的兩難情況」，影視圈有太多「潛規則」，有時因為人情壓力，有時為了想被看見，最後只能犧牲自身權益。



影視環境悲觀 仍要樂觀地走下去



「台灣影視產業好像有很多結」吳洛纓嘆了一口氣說，每一個結都代表一個問題；在悲觀之餘，吳洛纓最後還是回歸「樂觀」，「那就看哪一個結好拆，就先拆哪裡」。



台灣影視產業的路，時常是前人邊學邊鋪，有時借他國經驗有樣學樣，即便是政府提出要組影視國家隊，也沒人能保證現在鋪的路就能通往康莊大道。



文化部在4月成立「影視投融資專業協力辦公室」，5月底「第一屆國家影視音金融菁英班」也開訓上課，影一製作所總經理李烈雖然一語道破「通靈少女」在還是短片「神算」的時候，根本沒人要投資，「我們在爽什麼，那是HBO投資的，投資如果太保守，永遠只能看別人成功」；但她仍期許，透過菁英班課程讓金融與影視音有良好溝通，跨出以結婚為前提的第一步。



即便是吳洛纓，看似對台灣影視產業遠景沒有太多想像，還是不厭其煩地透過文章、講座、講課為台灣影視產業發聲，並且培育人才。她從建議台灣應設立「編劇系」，到近期支持「國片映演比例」，再大到建議台灣應該蓋片場等，為的還是希望有朝一日，這艘看似要沉的船，還能持續再往前行駛。1060605