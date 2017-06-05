▲高小糕健美身材搭配網襪。（圖／添翼提供，2017.06.05）

「暴女龐克團」白目樂隊，日前在舉辦LIVE演唱會，票房獲得完售佳績。主唱高小糕向歌迷喊話「一起在台北當蕭婆」，現場除了將充氣娃娃丟給歌迷拋接，更拿著大聲公帥氣走入觀眾席開唱，而高小糕健美身材搭配網襪下的渾圓美臀，加上不時忘情邊唱邊下腰、踢腿，讓歌迷直呼「凍未條」！

▲高小糕向歌迷喊話「一起在台北當蕭婆」。（圖／添翼提供，2017.06.05）

高小糕自嘲，當蕭婆不容易，需要心理的成長以及體力的訓練，她苦練唱功，一連飆唱多首嗨歌；中場她拿大聲公走進人群開唱〈刺蝟女〉，揪大家不要害怕當「有病的女孩」，放膽尖叫釋放壓力！也把〈死男孩〉MV中的充氣娃娃帶到現場，讓歌迷接力拋丟，反骨叛逆的精神展露無遺，演唱會中場狀態幾近失控，歌迷忘情衝撞噴灑啤酒，展現白目樂隊奔放邪教式的現場爆發力。

此次演唱會舞台跳脫設備俱全的Live House，選在東區一舊攝影棚，舞台、燈光從無到有，高小糕說：「不是耍噱頭，我們只想讓想像力蔓延發酵，打破各種框與限制，讓白目的音樂自由的生長，生活需要更多可能發生。」而他們接下來將投入新專輯創作，也持續進行街頭演出計畫。

▲白目樂隊拿大聲公走進人群開唱。（圖／添翼提供，2017.06.05）