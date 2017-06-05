黃鐙輝與影帝擦身而過 卻因豬哥亮「這句話」上頭版NOWnews今日新聞 (2017-06-05 17:00)
黃鐙輝和老婆萁萁今（5）日到板橋殯儀館豬哥亮靈堂致意，黃鐙輝回想起當時和豬哥亮的合作，坦言豬大哥就跟自己爸爸一樣溫暖。
黃鐙輝透露，會和豬哥亮變熟是因為他復出之後的《萬秀豬王》和《天王豬哥秀》，「他每個禮拜都發我，在那邊學了很多臨場反應跟秀場主持的技巧。」黃鐙輝說，豬哥亮私下對人非常客氣，印象最深刻的是，去看秀的阿公阿嬤們，豬哥亮都會一個一個問好、握手、合照，是一個很溫暖的前輩。
黃鐙輝在金鐘50時入圍迷你劇集男主角，當時是豬哥亮頒獎，一打開信封看到黃鐙輝的名字，豬哥亮就破哏，「黃鐙輝和李登輝只差一個字，很抱歉我沒辦法念你的名字。」雖然沒有得獎，但誤打誤撞讓黃鐙輝上了隔天的頭版，「他一直給我感覺跟自己爸爸一樣，很想他。」
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