▲黃鐙輝回憶豬哥亮曾教過他的事。（圖／記者林柏年攝，2017.06.05）

黃鐙輝和老婆萁萁今（5）日到板橋殯儀館豬哥亮靈堂致意，黃鐙輝回想起當時和豬哥亮的合作，坦言豬大哥就跟自己爸爸一樣溫暖。

黃鐙輝透露，會和豬哥亮變熟是因為他復出之後的《萬秀豬王》和《天王豬哥秀》，「他每個禮拜都發我，在那邊學了很多臨場反應跟秀場主持的技巧。」黃鐙輝說，豬哥亮私下對人非常客氣，印象最深刻的是，去看秀的阿公阿嬤們，豬哥亮都會一個一個問好、握手、合照，是一個很溫暖的前輩。

黃鐙輝在金鐘50時入圍迷你劇集男主角，當時是豬哥亮頒獎，一打開信封看到黃鐙輝的名字，豬哥亮就破哏，「黃鐙輝和李登輝只差一個字，很抱歉我沒辦法念你的名字。」雖然沒有得獎，但誤打誤撞讓黃鐙輝上了隔天的頭版，「他一直給我感覺跟自己爸爸一樣，很想他。」

▲黃鐙輝和老婆萁萁一同現身豬哥亮靈堂。（圖／記者林柏年攝，2017.06.05）