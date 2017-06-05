日本職棒讀賣巨人隊明天（6日）將出戰西武隊，由於巨人隊已陷入10連敗慘狀，若再輸就追平球團11連敗紀錄，巨人隊今天做出抹消脇谷亮太，打算在明天正式登錄陽岱鋼，因為對戰投手野上亮磨，對陽岱鋼生涯成績並不佳，這也是巨人隊利多。

陽岱鋼生涯近5年對戰野上，打擊率3成41，44打數有15支安打，還有6次保送，陽岱鋼有機會扮演球隊開路先鋒角色。

巨人隊總經理堤辰佳昨天也到場看陽岱鋼狀況，他說：「已經跟他們（一軍）聯絡了，我們球隊沒有像他這樣有潛力的球員，希望他可以為球隊帶來一些變化。」

陽岱鋼本季尚未出賽，而巨人目前戰績23勝30敗位於央聯第四，還有不少進步的空間。