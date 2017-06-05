煙雨

五月十一，芒種，小雨。

太湖邊，太白酒樓，臨湖而建的這棟得名於李太白的酒樓，歷來是觀賞太湖風光的最好去處。

此刻距離午時尚有些時候，加上天降小雨，三樓臨湖的座位上飯客並不多，只有臨湖的一桌，和不遠處挨著牆的一桌有人。

臨湖的一桌，主位上坐著一位公子哥，從穿著打扮來看這人真稱得上是富貴無邊，雖然只有四個人，但菜擺了整整一大桌，清蒸白絲魚、鹽水白蝦，都是最地道的太湖名吃。

公子哥身邊有三人陪坐，不過這三人幾乎不怎麼碰桌上的美食，只陪著公子哥聊天喝酒。

牆邊坐著一人，面前只擺了一疊清炒油菜一疊花生米，就著遠處的煙雨，一口一口地慢慢品酌著杯中之物。

雙方互不干擾，整個三樓安靜的只剩下了雨聲。

就在公子喝到微醺之時，樓梯處傳來一聲慵懶但卻字字入耳的感嘆聲：

「哎，吹雪兄，這麼有意境的天氣，你來的可早啊！」

公子哥還沒分辨出聲音的來源，樓上卻已經多了一人，只見他雙鬢微花的他手裡拿著一個酒葫蘆，也不待別人邀請，就大咧咧坐在白衣人的桌上，抄起白衣人自己的筷子嘗了兩個花生豆，又拿起他的酒杯喝了一口。

「呸！」誰知剛喝進嘴裏他馬上就將杯中之物吐掉，「這麼好的天氣，這麼美的下酒菜，你就喝這白水算怎麼回子事情？」

那人一臉疑惑地看著白衣人。

「酒，越喝越暖，水，越喝越寒。」白衣人頭也不回，眼神盯著遠處煙雨中的太湖。

「但水只會讓你的心寒，卻不會讓你心靜。」那人輕輕說出了這樣一句。

白衣人眼角一跳，隨即不知從他身上何處，傳來一聲類金似鐵的聲音。

「你的心亂了。」對面的人嘴角輕輕揚起。

「叮、叮！」對面桌上的公子哥只能聽見兩聲清脆的鐵器碰撞聲，隨即眼前一花，桌上那兩人竟然同時不見。公子哥嚇了一跳，「他們人呢？」

暖與寒

三里之外的太湖邊，白衣人吹雪和晚來的尋歡相對而立，尋歡臉上的笑意仍未退去，但他又將剛才酒樓中的話，重複了一遍：

「你的心，亂了。」

「何以見得？」

「如果你的心沒有亂，為什麼剛才會在第一次聽到我的話時控制不住手中的劍？如果你的心沒有亂，為什麼聽到我說這句話時眼神飄忽，而如果你的心沒有亂，為什麼，你從來勁氣不離身灰塵不染的你，白袍子的下擺沾上了四滴泥土？你的心亂了，是因為，兩天了，你卻沒有找到破我飛刀的辦法，是還不是？」

尋歡的一串逼問讓吹雪後退了半步，可是他隨即噌地一聲抽出袖中之劍，握劍在手的他，神情瞬間安靜下來，

「不管亂不亂，有了這把劍，就足夠了。」

話音未落，吹雪疾奔四步，衝著尋歡面門刺去。

可這一次，尋歡並沒有像三天之前那樣正面接住他的第一劍，而是直接繞過吹雪正面，在他四周遊走了起來。尋歡沒有出飛刀，只出了一雙肉掌，轉瞬之間吹雪四周，全是他的掌影，分不清虛實。

鬥了半晌，吹雪都沒有找到尋歡的真掌和真身，劍劍落空的他心中難免有些煩悶，可是此時，耳邊卻傳來尋歡的聲音：「如果你的心沒有亂，那就來找找，哪一柄才是我真正的飛刀吧！」

來不及吹雪細作反應，眼前突然出現了一片飛刀的影子，吹雪急忙收劍護身飛退，但這些飛刀似乎長了眼睛，一直跟著他寸步不離，吹雪眼看一口氣要換將不上來，只得找准一口離自己心窩最近的飛刀，提劍全力刺去。

霎時間，刀影全無，飛雪持劍立在正中，他沒有刺到任何東西，但右臂上，釘著一把飛刀，只沒入柄。

尋歡的聲音竟然從他的身後飄來：

「我說過，你的心已亂，已經破不了我的招式，今天就此作罷，待你來日心靜了，你我再來比過。」

等待吹雪轉身，他已看不見人影。

虛實亂靜

吹雪和尋歡二次會面，不知道你們有何感想，反正整場給我的感覺是，吹雪大俠這邊，真的很亂很亂，甚至於，他在有些時候已經真的分不清虛招和實招，這讓他跟他的騎士，整場比賽當中，幾乎都沒有過什麼太好的機會，一直在被用虛招帶著走，然後被一招招實招慢慢打死。

那麼，這其中的虛實和亂靜，到底都有什麼？

虛和亂

今天的整場比賽，騎士和勇士一個132分一個113分，他們各自進攻端，效果差別最大的，無疑就是各自的擋拆進攻。這是他們各自安身立命的本錢，也是差別最大的地方。我們先來看球在騎士半場這一邊。

不少人喜歡討論，面對勇士的進攻，到底需不需要夾擊的問題。

我的觀點在於，需不需要夾擊當然是賽前布置，但是有些時候，你就必須去夾擊，比如今天的騎士。

如果勇士的擋拆你選擇換防，那麼不管是庫里還是杜蘭特，面對任何一個錯位的結果基本都是被戲耍，所以：

勇士的擋拆，騎士必須要派三個人防守

那麼問題來了，當你兩個人去圍堵球的時候，勢必第三個人要來輪轉，這裡有兩種結果，要麼你夾擊球夾擊的夠死，對手出不來，強投或者失誤；要麼你輪轉夠快，對手即便通過二次甚至是三次傳導都沒有機會出現。

不過不好意思，這兩點騎士都做不到。

這是一個最簡單但是很清晰的例子，庫里的持球擋拆，騎士為了延誤他不讓他輕易拿到進攻的機會，不得已而選擇兩人夾擊，結果就是另一側的TT必須過來輪轉補扎扎的位置，然後，問題來了，TT輪轉了之後，騎士其他人並沒有跟著轉，斷掉了鏈條，然後格林就投了。

不過，騎士這種夾擊的球在開局階段收到了一定的效果，詹姆斯的前三個反擊，兩個球來自於夾擊持球的搶斷：

但這種方式只能持續開局一陣子，後面效果又很不好。當被勇士摸透了套路之後，他們加快了出球的速度，結果依舊是他們的防守策略被各種漏：

這是今天勇士一個比較經典的擋拆回合，只要出球夠快不給騎士夾擊死掉的機會，他們的第三人，不管這人是誰，協防的速度都不足以給勇士帶來威脅。

這就是騎士夾擊的問題，他們只做到了延誤球，沒有強度沒有阻礙出球，這就尷尬了，你身後又不是巔峰的伊巴卡，哪有那麼快的速度堵住你的一切漏洞？

在今天勇士的進攻端，我們可以看到太多這樣騎士三防二，然後被勇士從容過掉或者輕鬆分球的例子，勇士今天有多少個擋拆回合是這樣把騎士溜暈的，我可以找出來好多，就不給大家太多看了。

實和靜

然後我們來到勇士的半場，勇士的擋拆騎士三防二，那麼騎士的擋拆呢？

相比於上面的騎士，勇士的防守幾乎可以說是靜態的。

這個靜態指的是，他們可以通過簡單的換防來解決騎士的擋拆，往往只需要兩個人就能解決問題，或者二防二或者三防三，他們不需要後面的輪轉，不需要補防，沒有這兩者，勇士的陣型就不會被破壞，騎士的邊角也就很難有錯位出現。

來看一下勇士的這一波兩次局部三防三，就是很簡單很基本的換防，但是勇士的防守面積和橫移速度都保證了一直有人在騎士的持球人身前，這讓他們就不需要做後續的輪轉，騎士的弱側也就基本等於是死掉了。

那麼問題來了，如果騎士擋拆質量高，勇士還會一直這樣嗎？顯然不是，勇士也有局部的夾擊與協防，但為啥騎士的進攻就沒辦法利用他們輪轉之後的弱點呢？

第一，勇士輪轉銜接的夠快，他們第三人協防擋拆之後，第四人第五人轉的比騎士快得多，第二就是，騎士今天的出球，實在是，太慢了……

這一次進攻騎士的兩撥擋拆，出球都太慢太慢太慢了，給了勇士太多的時間做後面的調整，你看扎扎跟防歐文那個閑庭信步的感覺，以及TT要球時候那個焦急的身影，傳球的JR和持球的歐文，你們倆良心不會痛嗎？

這球，勇士夾擊，外擴，輪轉，夾擊收回，騎士的球才傳出去，啥不都晚了？最後變成香波特，單打杜蘭特……

我們今天看到的大量的，都是下面這個狀態，勇士的輪轉，永遠都比騎士的走球來的快，最後的結果，那顯然只能是你硬打強打了，這樣的命中率，呃，今天的天氣哈哈哈

下面這個，是今天的終極例子，這是兩個連續的回合，我們來仔細看看，勇士防擋拆時候的換防與協防速度，和騎士防擋拆時候的換防和協防的差別，騎蜜們，你們做好心理準備再看：

我有點兒心疼勒夫，真的，沒有那金剛鑽你卻只能讓他干這種瓷器活。

亂與不亂

上面講過的，是騎士和勇士一動一靜的差別，而實際上，除了這個本質原因以外，還有一個加劇了他們今天對決變化走勢的差別。

還是先說騎士，今天的騎士，或者說本輪的騎士，本來就已經在弱勢一方了，這時候你需要的是120%的發揮，但不好意思，騎士今天非但沒有120%，反而還會有一些莫名其妙的掩護，讓我看不懂。

這兩個球全部來自於第三節，比分緊咬的時候，歐文面對湯普森，勒夫面對杜蘭特的防守，然後，他倆，打擋拆？

首先第一場已經證明過了，勒夫打湯普森不叫錯位，他打不了，那麼這個擋拆你的意圖是什麼？歐文去打杜蘭特嗎？

不客氣的說，杜蘭特現在的防守跟防能力和臂展加起來，讓他可能比巔峰時期的詹姆斯還難纏，你確定歐文打他比打湯普森要簡單嗎？

下一個球，傑弗森給歐文掩護，讓他繼續打杜蘭特，結果你們自己看。

真的，今天歐文打鐵，這種類似的布置，也要背3成的鍋。

然後說說勇士，其實這一點很容易理解，就是相比於擋拆，對於騎士的防守來說，勇士的無球更可怕。給你們看兩個例子：

我不想太多解釋，騎士防守端遇到掩護走神，這是全隊一整個賽季習慣的事情了。而相比於擋拆，也許這種套路，騎士他們更害怕。

結語

我不確定詹吹雪第二戰之後心是不是真的涼了，但是至少我自己，第二戰看完我的心涼了一半兒。

現在的騎士球迷應該意識到這樣一個問題了，騎士跟勇士在防守一端的差距，不是戰術戰略和技術上的，而是天賦和年齡上的。

勒夫的先天性短板對上勇士這種可以無差別打錯位的進攻方式，在防守一端他是沒有辦法被藏起來的，你怎麼藏還是都會被勇士找到錯位或者直接在你頭上干拔中距離甚至直接因為你跟防速度慢而一步過掉你上籃。

其次，杜蘭特這個點勇士大了騎士太多，這也不是說調整防守布置能一時半會兒解決的，你說詹姆斯都防不住的人，你假設讓傑弗森先發，甚至是香波特先發，就能防得住了嗎？

酒，越喝越暖，水，越喝越寒。心可以寒，但是心不能亂，就像詹姆斯自己賽后說的，喝點紅酒，暖暖身子，也暖暖腦子，好好想想，後面的兩場，他跟騎士，該怎麼辦。

心別亂，真的。

（張垚垚）