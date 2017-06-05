日期:6月4日，2017上海高爾夫球大獎賽第十五站在華凱高爾夫俱樂部拉開帷幕。今天恰逢華凱高爾夫俱樂部開業九周年紀念。來自華凱俱樂部的會員們紛紛受邀來此，與球友們切磋球技、對決比拼，甚是盡興！

周方柏一路保帕抓鳥，以78桿的成績抱回冠軍獎杯；亞軍被孫湛波以同樣78桿的成績獲得。賽后孫湛波先生感慨道：「參加了好幾次大獎賽，每一次都因微弱差距，與晉級失之交臂，今天總算沒有辜負自己的期望，順利晉級，非常開心！」

季軍被金波收穫囊中，他打出81桿。除此之外，石志鴻、楊志榮也順利晉級。

賽后，晚宴與眾不同地安排在別墅貴賓區的草坪上。所有參賽球員提前領略了一番夜間燈光球場的氛圍。參賽者呼吸著新鮮空氣，相互交流著今天的比賽心得，特別是互動節目的表演環節，歡聲笑語傳遞在場間每一個角落。大家吃的開心，玩的盡興。

許多球友在接受採訪的時候，表達了對華凱的濃厚興趣，期待著華凱燈光球場全面開放。天氣越來越熱，夏季已然到來，本月底開始，華凱高爾夫俱樂部夜間全燈光球場將向各位球友們開放。想像一下，夕陽西下，燈光映照在草坪以及水面上，綠色的草坪上泛著點點金光，加之波光粼粼的水面，那將是怎樣一幅令人嚮往的畫面！而在此打球的球友，也將是這畫中重要的一部分，為這幅畫面增添一抹活力。

對於夏季燈光球場的全面開放，球場夏總友情提示：下午四點為最佳開球時間，天氣不及白日炎熱，卻也有絲絲陽光映照在球場中，微風吹拂，無比愜意！球友們可以邊打球，邊欣賞日落與月光，感受燈光球場與眾不同的魅力！屆時，俱樂部會也會舉辦各種活動，誠邀各位球友前來以球會友，運動的同時促進感情交流，工作之餘勞逸結合，有助身心健康！

本場比賽共有114人蔘賽，除正常的獎項外，還設有單站獎金9000元人民幣，總桿排名前50名均可獲得獎金獎勵，冠軍可獲得1600元獎金獎勵，並可獲得上海市高爾夫球協會80個人積分，前40名均可獲得積分入賬。獎金和積分均可在「上海高爾夫球大獎賽」公眾號內「G-CLUB」中兌換。

上海高爾夫球大獎賽是由上海市高爾夫球協會主辦，乾高體育承辦，總獎金額度超過一百萬元人民幣。2017年大獎賽設立超過40站海選賽，4場複賽，1場決賽。複賽將於10月舉行，最終將產生120個決賽球員。