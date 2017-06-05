近日，廣州希必恩體育發展有限公司與貴州省畢節市百里杜鵑管理區管委會正式簽署了為期5年的《山地戶外運動戰略合作框架協議》，同時，雙方還宣布將於今年8月在百里杜鵑管理區舉辦以「穿越19℃的夏天」為主題的國際越野跑挑戰賽，此賽事將是貴州省內首場100公里越野跑賽事。

此次合作，是廣州對口幫扶畢節工作的具體落實，是促進兩地文體旅遊交流的具體體現。百里杜鵑管委會與希必恩體育將按照長期合作、互利共贏的原則，採取資源整合、市場運作、分步實施的合作模式，共同為百里杜鵑建立山地戶外運動體系、打造國家級山地戶外運動基地、推進體育旅遊融合發展。

據悉，雙方將依託百里杜鵑「國家5A級景區」、「生態體育公園」平台和獨特的地理氣候、生態旅遊、民族文化資源，發揮希必恩體育在賽事運營、戶外培訓等方面的專業優勢和在國內山地戶外領域強大的影響力，在百里杜鵑推出以越野跑、山地馬拉松、山地自行車、徒步穿越、溯溪探洞等賽事活動為主體的「百里杜鵑山地戶外節」，形成杜鵑花之外的又一張靚麗名片；加強山地戶外運動相關硬體設施、配套設施等基礎建設，創造良好軟硬體環境，共同把百里杜鵑打造成為國內山地戶外訓練、會議的最佳目的地，同時希必恩體育還將免費為當地中小學生進行山地戶外運動基礎理論和技能培訓，傳遞戶外運動知識與理念，促進其身心成長和品格塑造；共同發掘百里杜鵑具有地域和民族特色的傳統體育文化活動，設計開發內容豐富的體育旅遊產品和服務，把旅遊和山地戶外運動、民族文化融合起來，升級傳統體育賽事運營及旅遊服務方式，推動百里杜鵑旅遊產業由「一季紅」向「四季火」、由「單主題」向「多元素」的快速轉變，真正實現全季旅遊、全域旅遊。

希必恩體育創始人張裕生表示，「我們將以此次戰略合作協議簽訂為契機，紮根百里杜鵑，精耕細作，為一流的景區打造與之相匹配的一流山地戶外運動品牌，同時，期待大家報名參加8月份的百公里越野跑賽事，體驗當地風土人情，感受百里杜鵑19℃的夏天。」據了解，此次賽事擁有得天獨厚的自然景觀賽道，途徑彝山花谷、普底花海、奢香軍營山地體育公園、米底河、金坡花海等絕美景點，穿越發落坡、九龍山等秘境山林，還融合了當地彝族、苗族、布依族等少數民族文化，完賽者不但可以獲得國際越野跑協會（ITRA）和環勃朗峰耐力賽（UTMB）積分，還將是「貴州首百」的創造者和見證者。

鏈接：百里杜鵑管理區位於貴州省西北部烏蒙山腹地，管委會為貴州省畢節市下屬正縣級人民政府，轄9個鄉鎮（區）75個村（居），總面積600餘平方公里，總人口約14萬，年平均氣溫11.8℃，夏季平均氣溫19℃，海拔在1300-2100米之間，森林覆蓋率達80%，負氧離子平均含量超過20000個/cm3。她既是覽略百里爛漫杜鵑，洗盡都市纖塵的「花之天堂，心之曠野」，也是體味烏蒙原生態民族文化風情、探幽攬勝的「杜鵑花鄉、彝疆古城」，被譽為「地球綵帶、杜鵑王國、養生福地、清涼世界」。

廣州希必恩體育發展有限公司秉承「健康、快樂、綠色」的服務理念和「用心、卓越、長遠」的發展觀念，專注於戶外運動領域，致力於開發大眾健身、青少年體育等群眾體育市場，已獨立或合作舉辦越野跑、馬拉松、徒步等賽事活動20餘項，累計組織越野跑和馬拉松訓練營6期300餘人，管理的「CBN越野」俱樂部會員數量超過800人。近年來，希必恩體育不斷拓展自身發展方向與模式，積極與各地政府、企業合作聯創共贏式戶外運動生態圈，努力成為國內大眾體育產業的領跑者。