日期:6月5日消息，2017年杜塞爾多夫世乒賽結束男子單打首場半決賽，馬龍贏下德比戰率先晉級決賽。在比賽中，許昕一度打出非常出色，刁鑽的回球，但是，馬龍都以更加刁鑽，更大變化的回擊化解。馬龍以出色發揮，掌控了局勢，最終，11比6、11比9、11比9、11比3直落四局戰勝許昕闖入決賽。

賽后，馬龍被問到，作為世界冠軍，贏了很多很多的比賽，今天更是以4-0閃電取勝，是不是感覺狀態越來越來好。馬龍回答：確實！之前傷病影響，狀態有些低落，但是，這次來到德國，自己的狀態越來越來好了，這些都離不開隊友的支持和鼓勵。今天比賽，對手都很強，自己必鬚髮揮出120%的實力才能取勝，而今天自己正是這樣做的！

這次在德國贏球有什麼不一樣？龍隊坦言，在哪裡比賽都一樣，我能做的就是，享受比賽。今天，希望自己能夠再次衝擊冠軍，打出更好成績！