球迷牽線 氣象局客製化職棒球場氣象中央社 (2017-06-05 16:51)
（中央社記者林宏翰台北5日電）中華職棒、中央氣象局今天簽署合作意向書，宣布7月5日開始提供全台12球場的客製化定點預報，聯盟秘書長馮勝賢表示，這是一個老球迷牽的線。
馮勝賢口中的老球迷，就是氣象局資訊中心副主任劉國隆。兩人認識多年，劉國隆形容馮勝賢惜情、重朋友、不與人計較，得知馮勝賢接任秘書長後，把這個醞釀一段時間的點子實現。
劉國隆說「棒球、氣象都一樣跟我們生活息息相關」，上星期職棒9場比賽有8場因雨延賽，他也有掌握，「唯一有打的那場，兄弟還輸了」。
記者會場上示範首次專為職棒球場預報，馮勝賢說「看了很感動」，球員出身的他深刻體會到天氣的影響，透過這個合作希望達到球員、球隊與球迷的三贏。
中央氣象局長辛在勤、聯盟會長吳志揚與球員鄭錡鴻、林樺慶一同出席記者會。氣象局簡任技正伍婉華現場帶來首次針對職棒比賽的氣象預報。
辛在勤表示，氣象預報範圍從縣市提升到鄉鎮，現在提供定點的客製化預報、監測資訊，從7月5日起在聯盟官網、氣象局官網職棒專區提供全台12座球場的7天天氣預報、48小時內每3小時的即時預報。
中信兄弟投手鄭錡鴻過去旅美遇過下雪天氣投球，球隊還有龍捲風預報，都是台灣沒有；談到雨天的先發調整，他說「要當作一定會打來準備」。
Lamigo桃猿投手林樺慶先發多次因雨延賽，被冠上「雨男」，他說風向也影響投手，順風、逆風有不一樣的對戰策略。1060605
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