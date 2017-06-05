玄鐵系列賽——碧桂園·2017國際鐵人三項賽於2017年6月3日在古都鄭州完滿謝幕。來自內陸地區和台灣地區兩岸的鐵人三項比賽愛好者逐鹿中原。張家豪憑藉2小時7分的好成績摘得桂冠，而女子組冠軍則花落來自台灣地區的張婷婷，同時張婷婷的成績位列全場第二，另張備與王小娟分別叱吒騎跑兩項。可謂是兩岸各路豪傑四方輻輳、濟濟一堂。

當日，天氣晴轉陰，氣溫涼爽。河南省自行車現代五項運動管理中心書記李健、黃山風景區管委會政治處副主任葉雲、碧桂園河南區域總裁楊海波、鄭開國際馬拉松執委會主任劉斌、鐵人聯盟（北京）體育文化有限公司CEO白雲峰出席了現場開幕式，劉斌先生與楊海波先生先後上台致辭，發言完畢，比賽有序進行。

壯志凌雲抵賽場 雄心歸來不負己

本次玄鐵系列賽鐵人三項賽鄭州站不同於超級玄鐵黃山站。在黃山站上，參賽運動員們不僅要經受113km的超長距離的生理挑戰，還有意志上的動搖，可謂是克服了萬險和猶豫才抵達終點。而如今鄭州接力黃山，相信參賽運動員們帶著力挽狂瀾，勢不可擋的雄心參加本次玄鐵賽。

鄭州站賽事的主題圍繞城市中心展開，賽程為標準距離51.5KM，賽道設置為觀眾友好型繞圈賽，方便了家屬與觀眾為選手加油助威。同時，新增32.5KM騎跑兩項，也意味著與黃山站相比難度有所降低。在此次鄭州站的賽場上，更甚的是參賽選手中有首次接觸鐵人三項的運動愛好者，來參加此次玄鐵系列賽目的是發掘自身潛力，直面迎接各種不可預料的苦難和無法預知挑戰，從而使自己更具堅韌意志。對比黃山站，本次賽事氛圍要明顯要輕鬆許多。但不可置否的是，每鐵人都渴想在鐵三項比賽中表現自我、實現自己的運動報復，展現人類鍥而不捨的體育精神，相信百鍊「玄鐵」終能鑄造非凡。

賽后，獲勝選手與其他運動員轉至碧桂園HOME嘉年華主會場進行最後的頒獎儀式，碧桂園集團副總裁兼集團新聞發言人朱劍敏出席頒獎儀式，為選手們頒發證明榮譽的獎杯。

摘桂精彩 玄鐵體育精神迷人依舊

無論哪種比賽，給人們所展現的最後都是體育精神。奧林匹克口號是「更快、更高、更強」，而不是「最快、最高、最強」。每個運動員在賽場上努力實現自我突破，都是體育精神的體現。只要表現了「更快、更高、更強」，每個運動員都是體育精神的勝利者，這就是體育精神。本次鐵三項比賽，也傳承了良好的體育精神，參賽運動員們積極展現自己，不斷突破自己的極限，最終完成比賽。

玄鐵系列賽——碧桂園·2017鄭州國際鐵人三項賽由河南省體育局、鄭州市人民政府主辦，河南省自行車現代五項運動管理中心、鄭州市體育局、鐵人聯盟（北京）體育文化有限公司、河南世紀中原體育文化有限公司承辦，鄭開國際馬拉松執委會、鄭州市地方海事局、鄭東新區水務局協辦，特此感謝。