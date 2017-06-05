日期:6月5日消息，2017年杜塞爾多夫世乒賽結束男子單打首場半決賽，馬龍贏下德比戰率先晉級決賽。在與許昕的比賽中，馬龍發揮出色掌控局勢，他以11比6、11比9、11比9、11比3直落四局戰勝許昕闖入決賽。

首局開始后馬龍和許昕連續戰平，3平后馬龍連連搶攻得手，他連拿4分領跑。比分變為9比4后，許昕連追2分，馬龍迅速回應2分，11比6，他先聲奪人。第二局兩人爭奪更加激烈，領先權幾次易主。4平、6平后許昕增多了凶搏，他連取3分以9比6領先。馬龍追回1分，許昕沒有把握住自己的兩個發球機會，馬龍一鼓作氣連贏5分以11比9錦上添花，總比分2比0領先。

雙方在第三局的爭奪趨近白熱化，從1平一直糾纏到6平，馬龍依靠出色的正手進攻，他連得兩分以8比6領跑。許昕把握住兩個發球機會連追2分，兩人又戰成8平。許昕接發球搶攻得分實現反超，馬龍在相持后反拉得分，雙方戰成9平。許昕發球后挑打，馬龍正手把球救了過來，許昕救球不及，10比9，馬龍拿到局點。首個局點馬龍把握住了，他正手反拉造成許昕回球出界，11比9，馬龍又勝一局，總比分擴大為3比0。

第四局開始后許昕出師不利，先丟3分，他請求暫停。回到場上后馬龍仍然佔據優勢，他氣勢如虹又得3分以6比0領先。在主動失誤送掉2分后，馬龍請求暫停。比賽重新開始許昕又追1分，但馬龍很快找回進攻感覺，連贏3分以9比3領先。隨著許昕挑打出界，10比3，馬龍拿到賽點。首個賽點馬龍就把握住了，許昕上手搶攻，馬龍正手反拉許昕的正手空檔得分，11比3，馬龍贏下第四局以4比0獲勝，他率先鎖定決賽資格。

（Chimera）