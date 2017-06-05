穆里尼奧入主曼聯的第一年，紅魔拿下了迷你三冠王，將歐聯杯，聯賽杯以及社區盾的冠軍拿到手，且確保了下賽季的歐冠資格。在穆帥的調教下，埃雷拉本賽季表現搶眼。在接受採訪時，埃雷拉本人對穆里尼奧也是非常服氣，讚不絕口。

埃雷拉說：「我們現在已經在想歐洲超級杯了，足球就是為了冠軍，不是嗎？就是為了實現目標。現在我們要去踢歐冠了。我們拿到了三座冠軍，聯賽杯，社區盾還有歐聯杯。」

「在賽季初期的時候，我們談論過這些。教練說他來到曼聯就是為了拿冠軍的，他已經做到了。第一個賽季，三座冠軍，我們的教練是個贏家。」

對於自己的表現，埃雷拉也表示穆里尼奧的引導至關重要。埃雷拉說：「在賽季初我就知道，我可以成為球隊的重要球員。我和穆里尼奧有過一次對話，他告訴我只要按照他的指示做，我可以成為對他至關重要的球員，我做到了。我知道在曼聯這樣的豪門踢10號位很難，因為你得進很多球。所以我必須做些別的什麼來提高我的表現。我需要為教練付出更多。」

「穆里尼奧告訴我，我會扮演不同的角色。有時候我需要做更多的防守任務，有時候他需要我更多的向前。我告訴他，不管讓我踢什麼位置，我都會做到最好。」

（馬爾科）