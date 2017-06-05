日期:6月2日，2017上海高爾夫球大獎賽第14站在博而地高爾夫俱樂部隆重登場，同時這也是本賽季第二場專門設有女子組的賽事。今天的大獎賽真可謂是高手如雲，最終打出七十多桿的高水平球員一共十九名，晉級的全部都是圈內佼佼者，陳瑛以71桿獲得總桿冠軍，亞軍被方晨以72桿奪得，而許衛林打出73桿摘得季軍，同時晉級的還有於德法、陸海兵以及王惠強。

與此同時，女將不甘示弱，冠軍獎杯被滬上名將蔣麗以74桿的成績捧回家，亞軍則是李艾玲女士，77桿也十分優秀，而同樣是名將的李麗摘得季軍。女子組晉級的還有蔡倩、張琴、蔡娟、李娟以及許燕。

六月的天氣已經有了盛夏的味道，炎熱的氣候，幾乎沒有一絲微風，但這卻絲毫並沒有阻擋球員們比賽的熱情。在眾多優秀業餘女子球員的帶領下，本場比賽報名人數一路飆升至一百六十多人，工作人員只能關閉報名通道。

上海大獎賽為保賽事質量，每站只會接受一百二十人的報名，本站許多未報上名的球員紛紛打電話至主辦方，表示希望參賽，可因賽事人數限制，工作人員十分糾結。最終，主辦方放寬政策，其中一百四十位選手達成心愿，參與到今天的賽事中。

賽事歷經四個半小時，參賽者通常會感到十分疲憊，但今天賽后球員並沒有選擇休息，而是尋找到統計成績的工作人員，詢問桿數如何，想第一時間知道自己能否奪得名次，是否有機會晉級大獎賽複賽，紛紛感嘆今天的比賽算是沒有白來，目睹了如此多的高手，值得了！甚至還有好幾位球友十分詫異，沒想到女子球員也能打出如此令人仰慕的成績。的確，參加大獎賽的女球員可不是僅僅只會拍照擺造型！

大部分高球圈裡的人都會有這樣的感觸，男子球員在開球前，喜歡空揮杆幾次，瀟洒地展現自己帥氣的技術動作，讓同組球員欣賞，聽著相互不斷的讚賞聲，心中特別自信；而女子球員卻喜歡記錄下自己美美的一刻，開球前各種拍拍拍是絕對不能少的，誰的動作最優美，誰的身影最上照似乎更為關鍵。

當然，大獎賽的女子球員也不例外。女孩子哪有不喜歡拍照的，紅色T台上各種翹首弄姿，最美一刻全部留在攝影師的鏡頭裡。不過，拍照固然重要，但是一站上T台，比賽的熱情又貫穿全身，今天的博而地彙集了各路高水平的女子球員，大家對待比賽的態度和熱情可一點不比男子差，所以，成績也都相當優秀，著實讓一些男選手感到汗顏。

本場比賽共有140人蔘賽，除正常的獎項外，還設有單站獎金10000元人民幣，總桿排名前55名均可獲得獎金獎勵，冠軍可獲得1800元獎金獎勵，並可獲得上海市高爾夫球協會80個人積分，前40名均可獲得積分入賬。獎金和積分均可在「上海高爾夫球大獎賽」公眾號內「G-CLUB」中兌換。

上海高爾夫球大獎賽是由上海市高爾夫球協會主辦，乾高體育承辦，總獎金額度超過一百萬元人民幣。2017年大獎賽設立超過40站海選賽，4場複賽，1場決賽。複賽將於10月舉行，最終將產生120個決賽球員。