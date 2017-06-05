NBA冠軍賽／問題太愚蠢 詹皇霸氣反問打臉媒體NOWnews今日新聞 (2017-06-05 16:45)
騎士招牌球星LeBron James在5日總冠軍賽第2戰表現出色，全場交出29分、11籃板、14助攻的大三元表現，但球隊仍以113：132不敵勇士，讓James賽後自然無法有太好的脾氣。
James並未出席賽後記者會，僅在更衣室接受採訪，雖然他強調這和比賽勝負無關，但卻拒絕透露為何不參加賽後記者會，而面對是否會想辦法捍衛主場時，James終於忍不住「打臉」提問的媒體。
「你是個聰明的人嗎？」James反問：「你如果是的話應該會知道我們沒有辦法在主場搶勝會發生什麼事吧？沒錯我們就會被橫掃淘汰，非常感謝你的提問。」
不過James也提及球隊的表現已有所進步，但想要擊敗勇士則必須再更加提升：「我們確實有在盡力執行球隊的比賽策略，我們有更多的肢體接觸、並且讓對方發生了20次失誤，但他們還是可以痛擊我們，這表示我們還有很多需要加強的地方。」
另外雖然無法幫助球隊贏球，James此役仍寫下個人紀錄里程碑，拿下個人總冠軍賽生涯第8次大三元，追平一代名將Magic Johnson的冠軍賽大三元次數，並相當有機會再創下歷史新猷。
▲LeBron James賽後未出席記者會、於更衣室接受訪問。（影片取自《ESPN》）
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