國民隊今天11比10擊敗運動家隊，贏得驚險萬分，9局下國民隊救援投手Shawn Kelley被運動家隊Matt Joyce轟出滿貫彈，竟然還能救援成功，這是難得一見的紀錄。

此戰國民隊原本可以贏的很輕鬆，8局上Ryan Zimmerman轟出3分彈（本季第16轟），突破了3比3的平手僵局，9局上Matt Wieters、Michael Taylor各轟出1支全壘打，再添5分，以11比4大幅領先。

國民隊9局下繼續讓Koda Glover在場上後援，Glover一名打者都沒解決，連續被擊出4支安打，加上1次保送，國民隊換下Glover，由Shawn Kelley後援， 滿壘、沒人出局，國民11比6領先。Kelley雖解決了Rajai Davis，卻被Matt Joyce轟出滿貫砲，比數一下子來到了11比10。

幸好Kelley及時穩住，連續解決2名打者，保住了勝果，拿下了這個最慘烈的救援成功。影片連結