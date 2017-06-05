幸福感爆棚！弗雷戴特曬出與女兒的合影北京新浪網 (2017-06-05 16:30)
上海隊外援弗雷戴特曬出了他跟女兒的合影，看著懷中可愛的女兒，這個球場硬漢臉上滿滿的都是幸福的笑容。
弗雷戴特是上海隊近幾個賽季最成功的引援，上賽季他為上海隊場均能貢獻37.6分8.2籃板和4.2次助攻，帶領上海重新殺回季後賽，弗雷戴特憑藉出色的表現也獲得了常規賽MVP的榮譽。
在賽季結束後上海隊宣布將第一時間行使與弗雷戴特的優先續約權。7月31日15點之前為上海隊與弗雷戴特的獨家續約談判期。
（嘀嗒）
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