如今，越來越多人選擇各類運動來保證一種良好的身體狀態，對於很多女性而言，相較跑步和枯燥的器械訓練，她們更願意選擇瑜伽這一更為舒緩的運動方式。近日，ah噴霧與瑜伽品牌Wake達成戰略合作，旨在通過運動與護膚的結合，使瑜伽練習者由內而外的提升肌膚狀態和個人氣質。

Wake以線上移動瑜伽教學起家，在教學過程中發現有越來越多的人不僅希望能夠接觸瑜伽運動，更是希望能夠成為這個行業中的專業一員。所以現在Wake也在線下開辦私教館和企業員工培訓課程，致力將瑜伽帶到每個熱愛生活的人身邊。

練習瑜伽好處多 調節身心皮膚佳

瑜伽和冥想一樣，源於古印度，歷史悠久。長期以來，人們一直冠以瑜伽諸多美譽，隨著瑜伽訓練者的增加，有關其作用的研究也日益增多。研究表明瑜伽不僅是一種塑形瘦身的運動，更是一種通過延展肌肉，調節身心，緩解緊張和壓力的運動。經常練習瑜伽，對性格及生活都能起到積極影響。

比如wake瑜伽館，並不只是一間單純的瑜伽會所，更是打造一種積極有趣的生活方式。與普通的瑜伽定位不同，wake主打潮流和新時尚，內容重度垂直。Wake APP主要有習練、發現、直播三個欄目，涉及內容、娛樂和社交三種功能，簽約超過2000名瑜伽老師，憑藉強大的師資力量、高質量的教學視頻和精準用戶定位迅速俘獲了一大批瑜伽愛好者。

此外經常練習瑜伽可促進微循環，使皮膚得到更多的營養，增加皮膚吸入氧氣的能力，這對皮膚保養十分有益。同時，瑜伽運動會使機體新陳代謝較快，皮膚中的皮脂腺和汗腺分泌旺盛，有利於皮膚中的廢棄物排出，使皮膚變得更光滑，特別是運動后大量的汗液，能起到清潔皮膚的作用。

運動護膚勿忽視 清潔補水不可少

但是雖然瑜伽等各類運動能促進血液循環，使氣色紅潤有光澤，如果不注意運動中的皮膚護理，很容易傷害皮膚。首先在運動之前應該先進行適度的清潔。很多人習慣下班后直接去健身，但是如果女性帶妝運動很容易讓臉部肌膚透不了氣，即便通過運動使毛孔張開，化妝品也會隨著汗液融進皮膚，進而堵塞毛孔，使臉部容易長痘痘、粉刺。

很多人都知道運動時需要科學適量的給身體補水，但是運動時也需要做好肌膚的補水工作。運動時大量流汗，保護肌膚的皮脂膜、天然保濕因子也會因汗水沖刷而流失，讓肌膚變得緊繃。出汗后要及時清洗，如不清洗，汗水反覆刺激，將導致皮膚刺痛瘙癢，出現紅斑丘疹，甚至發生皮炎。這時最好在運動之後稍事休息，用清水洗凈臉上汗液，然後用ah噴霧，一則能夠起到鎮靜效果，二則能夠很好的為肌膚舒緩保濕。