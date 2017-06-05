勒布朗做了他能做的一切，克利夫蘭騎士在甲骨文球館，在喧鬧的勇士球迷的歡呼聲中，19分落敗。如果說第一場比賽是試探性的賭博以為了第二場比賽能夠逼出最強的騎士，那麼第二場比賽，勒布朗·詹姆斯從第一個進攻回合開始就如同坦克碾壓式的殺進勇士內線去得分，你可以看到他的堅決，對比賽的渴望，想贏下比賽的迫切。但卻依舊無法阻擋一場慘敗。

詹姆斯完成了總決賽的第8次三雙，18投12中，29分14助攻11籃板，追平魔術師·約翰遜並列歷史第一。這原本應該是一個榮耀的時刻，但勝利對於詹姆斯來說才是最至關重要的，整個上半場，詹姆斯都帶領著騎士堅持他們所堅持的，死守內線，抓住轉換機會，更多的去攻擊勇士的內線，用自己最強的環節抗衡勇士最弱的部分。

他們是成功的，至少上半場是這樣。詹姆斯一直在展現出血性。他開場第一個進攻回合，面對凱文·杜蘭特，一個加速，迎著扎扎·帕楚里亞的協防，攻擊籃筐命中。他用了40秒的時間，就造成了杜蘭特的第一次犯規，然後他開始助攻樂福，後者打成2+1，連得了9分。

騎士本場比賽的防守執行力，比第一場好了不少，他們打出了所謂的「對抗性」防守。第一場，過度反應造成的上下半場內外線失衡崩潰，這一場，他們吸取了教訓，特里斯坦·湯普森沒有因為勇士戰線的拉開而被調到外線，騎士從勇士發球開始，便開始領防。整個上半場，騎士用這樣的防守讓勇士失誤了13次，他們利用這些失誤得到了17分。

詹姆斯幾乎一手策動了這些防守反擊。他在場上的幾乎管理著每一個進攻回合，他極其罕見的整個上半場18分里全是禁區得分，他送出了10次助攻，創下了自己職業生涯半場助攻新高。事實上，在第二節中段，騎士已經落後了12分，然後詹姆斯立刻站出來回應。

第二節還剩下3分02秒是，他從肖恩·利文斯頓和凱·杜蘭特的中間穿過，面對德拉蒙德·格林的協防，把球放進籃筐。56：59，分差被縮小到了3分。

扣籃之後的詹姆斯，一臉堅毅的表情，積极參與到防守的回合中。32歲的他，向整個世界展現出了他捍衛克利夫蘭榮耀的決心。包括那記連賈維爾·麥基拽都沒有拽下來的2+1。

但詹姆斯和他的騎士，只撐了半場。第三節比賽，剛開始不就，勇士再次把比分拉大到了11分，詹姆斯站出來做了第二次回應，他在左側45度的位置，強投了一記三分命中，這是他本場比賽的第一次出手三分球，然後他突破加助攻歐文空切命中，80：84，4分分差。這是最後一次，騎士和勇士抗衡。

隨之而來的是凱文·杜蘭特那些無解的進球和史蒂芬·庫里狂轟亂炸的三分，這個夜晚，克萊·湯普森也甦醒了，打出了他本賽季季後賽最為驚艷的表現。第三節結束時，騎士落後已經達到了14分。泰倫·盧不得不把詹姆斯換下場休息，但任何人都知道，詹姆斯的下場對於騎士來說，是最為危機的時刻，詹姆斯自己也知道，但他真的太累了，他有些無奈的走向替補席，然後坐下。

第四節比賽，他上場的時候，分差已經迫近20分了，面對勇士場上幾乎每一個球隊都是得分點加上傳球點的時候，詹姆斯比三國里的呂布更孤單，呂布不敵劉關張三人的合力攻殺，詹姆斯面對的，是整個勇士的狂轟亂炸。

金州勇士這個夜晚送出了34次助攻，有4名球員助攻數達到了5次。騎士的助攻也不少，有27次，但詹姆斯一人就佔了一半還多一次。凱文·杜蘭特似乎來到這裏之後，激發了他最大的潛能，他在進攻端無解，他無限地在消耗著詹姆斯的體力值，然後，在和庫里擋拆之後，庫里又開始衝擊詹姆斯的防守，來來回回，詹姆斯真的有些疲於奔命了。

騎士在第三節中下段開始走向崩盤，詹姆斯拯救了兩次騎士，一次是上半場，12分落後的時候，第二次是第三節剛開始，10分落後，似乎給人一種感覺，詹姆斯能夠用他的力量帶領騎士走向勝利，但事實卻是，在勇士各個點都能夠投中那些球的時候，騎士的防守被摧殘得混亂不堪，詹姆斯的體力也臨近極點。

32歲的詹姆斯正在打出他職業生涯最好的一次季後賽，場均40.8分鐘，32分8.7籃板7.5助攻，均為其職業生涯的新高，投籃命中率56.4%以及三分命中率41.2%，是他回到克利夫蘭的新高。

這個夜晚他出手了18次，進了12球，接近70%的命中率，他身前的防守人，湯普森，格林，杜蘭特，伊戈達拉，勇士車輪戰的防守策略，詹姆斯做的就是，無論誰來，人擋殺人，佛擋殺佛。

凱文·樂福的表現毋庸置疑，第一場21個籃板球，第二場27分，但凱里·歐文又有些掙扎。勇士的杜蘭特，庫里和湯普森三分一共轟下了87分，格林雖然遭遇了犯規困擾，但利文斯頓，伊戈達拉甚至是伊恩·克拉克都能夠站出來，他們幫格林分擔了進攻重任，而防守端，凱文·杜蘭特的5記封蓋，技驚四座，大長臂加上出色的橫移，讓騎士吃盡了苦頭。

騎士的三巨頭75分，但除了他們三個人之外，沒有人得分上雙，替補的數據依舊慘淡。騎士似乎有陷入到了詹姆斯依賴症的晚期。

勒布朗依舊是那個超人，他能夠用他一個人的力量和勇士抗爭兩節半的時間，他組織進攻，自己進攻，助攻，推進快攻，防守，他好比是亂世里的英雄，在賽場上展現他偉岸的身軀。

「對我個人而言，在客場打球感覺更好，但回到主場，你會感覺更舒適，你自己的床，自家的設備。但對我來說，這並不會改變什麼，無論是客場還是主場，我都是一樣的心態。」詹姆斯說道。

上個賽季，騎士同樣是帶著0：2的比分回到克利夫蘭，然後是詹姆斯史詩般的表現，或許所有人都清楚，勇士更強了，他們擁有凱文·杜蘭特的加盟，並且打出了最為精彩的表現。但勒布朗做著他所能做的一切，靜候奇迹吧。

（氙的世界）