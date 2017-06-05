日期:6月5日，2017美國公開賽美國區域資格賽將於當地時間5日展開36洞的角逐。兩位中國業餘小將金誠與張華創將分別參加在南加州和佛羅里達州的兩場資格賽。

在南加大就讀的金誠將參加在南加州大峽谷鄉村俱樂部&新港鄉村俱樂部（Big Canyon C.C./Newport Beach C.C.）舉行的36洞資格賽。共有103人參加本場比賽，排名前5位的選手將獲得正賽資格。與金誠同場的球員中不乏熟悉面孔，包括韓國名將韋昌秀、孟加拉一哥斯迪庫爾-拉赫曼等。

而在佛羅里達大學讀書的張華創將參加在朱庇特山俱樂部山丘球場（Jupiter Hills Club-Hill Course）進行的36洞爭奪。共有49人參加該場資格賽，排名前3的球員將獲得通往艾林山的門票。2012年張華創曾以14歲的年紀打入美國公開賽正賽，成為美國公開賽歷史上年齡最小的參賽者。

無論金誠或張華創誰打進美國公開賽，都將不是他們的首次大滿貫經歷。張華創正在2012年通過資格賽闖進美國公開賽，金誠則通過亞太業餘錦標賽冠軍身份，獲得2016年美國大師賽的參賽資格。

截至目前，中國內地選手中只有李昊桐一人獲得了2017美國公開賽的參賽席位。

（卡夫卡）