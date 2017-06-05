日期:6月5日，勇士主場132-113大勝騎士，大比分2-0領先對手。跟第一場一樣，這個夜晚屬於凱文-杜蘭特——詹姆斯三節砍下總決賽生涯的第8次三雙比肩魔術師升至歷史第一、庫里砍下32+10+11的完美三雙、湯普森找回手感命中4記三分，但這所有的一切，遠不及杜蘭特展現出的統治力讓人震撼。全場比賽，他出戰41分鐘，22投13中，轟下33分、13個籃板、6次助攻、3次搶斷和5次封蓋。今夜的杜蘭特，讓人回想起他那個被遺忘很久的綽號，「死神」。

總決賽第一戰，騎士嚴防勇士的三分球，防守人盯緊了勇士射手群，導致內線空虛，杜蘭特趁機半場6記扣籃搗毀騎士內線。而這場比賽，騎士吸取了教訓，注重內線協防，但杜蘭特偏偏又來了外線手感。全場比賽他扔進4記三分，首節就兩投全中——可怕的不是騎士必須要在兩瓶毒藥中選擇其一一飲而盡，而是這兩瓶毒藥，竟然都是同一個人。

第一節最後一個回合，勇士在騎士的延誤下即將24秒失誤，杜蘭特持球在三分線外一步急停出手，迎著傑弗森的防守命中。這一球讓勇士首節拿下40分，而他們首節拿下超過35分的比賽，已經保持了22連勝。

第二節還剩7分04秒，杜蘭特接庫里傳球背打樂福，一個轉身出手造成樂福犯規，神奇的是這一球在跌跌撞撞之後顛進了籃筐，杜蘭特打成2+1。這一球或許只是幸運球，但在更多類似的對抗中，樂福根本無法限制站在四號位的杜蘭特，哪怕那並不是他熟悉的位置。

第三節還剩10分27秒，杜蘭特借一個無球掩護兜出三分線外接球出手，此時的JR-史密斯艱難地從帕楚利亞的阻擋中殺出，伸手去撲防不及，腳下卻有一個墊腳的動作。這一個小細節沒有逃過裁判的法眼，球進響哨，杜蘭特打成了一個3+1。騎士此前已經將分差縮小至2分，而這一球又給他們潑了一盆冷水。

跟無解的進攻比起來，杜蘭特在防守端的表現更讓人印象深刻。今天杜蘭特拿下33分、13個籃板和5次封蓋，是總決賽歷史上第四位打出30分+10籃板+5封蓋數據的球員，前三位分別是賈巴爾、奧拉朱旺和鄧肯。這樣一份數據，難就難在了封蓋，所以打出來的球星們都是內線球員。而杜蘭特今天在防守端的作用堪比一名中鋒？這一點都不誇張。今天勇士的機動型前鋒格林飽受犯規困擾，三節還沒打完就吃到了5次犯規，全場也只打了25分鐘。而這25分鐘內，他也有大量的時間由於擔心犯規不敢放心去防。在這樣的背景下，杜蘭特成為勇士內線協防的利器，甚至直接一對一去防騎士的四號位和五號位。

第一節還剩4分58秒，歐文持球後撤步跳投，在右側三分線盯著詹姆斯的杜蘭特放棄自己的防守人，一個大跨步來到歐紋身後，在雙腿還跟歐文並排的情況下從正面封蓋了歐文。若沒有足夠的反應速度和驚人的長臂，杜蘭特的防守範圍不可能這麼大。

第四節還剩7分35秒，杜蘭特左側低位單防樂福。樂福第一反應就是儘快出球，但隊友跑位不暢，只能自己硬著頭皮背打杜蘭特。樂福用力去抗杜蘭特，運了4次球，位置卻幾乎沒有往前挪，最後一個轉身勾手，直接被杜蘭特一記大帽扇飛。樂福的力量在四號位中不算好，但他畢竟是個四號位。杜蘭特看似瘦削的身材卻有足夠的力量頂住樂福，而一旦後者沒有接近籃筐，以杜蘭特的彈速和臂展，防下來就是十拿九穩。

要命的是，上面兩次大帽之後，杜蘭特又都反擊成功。大帽歐文之後是一記三分，封蓋樂福之後則是一個變向過掉詹姆斯，然後靠著樂福用一記失去平衡的高難度上籃拿到兩分。之前提到的壓哨三分、3+1，以及這樣的防守成功加反擊得手，最傷對手士氣。杜蘭特今天，殺人誅心。

這就是杜蘭特，進攻端的手感和速度是後衛級別的，防守端的力量、身高、臂展以及意識卻是內線級別的。他在常規賽和季後賽前三輪中都多多少少因為傷病、隊友磨合等原因沒有達到最強的狀態。而一旦有了機會，他就像今天這樣，無處不在、無所不能。

在賽前，美國權威媒體給出了最新的總決賽MVP當選概率，其中杜蘭特以74%碾壓其他六大巨星，而庫里和詹姆斯加起來不過23%。從他們的實力來看，這樣的差距似乎太誇張了——論個人能力，詹姆斯或許依舊是這個聯盟中最出色的球星；論爆發力，庫里的三分投開了比杜蘭特和詹姆斯的常規進攻都可怕。事實上，勇士從一支季後賽都打不進的魚腩成長為如今連續三年打進總決賽的豪強，靠的就是庫里的三分——然而，僅看這兩場的趨勢，兩場轟下71分、21個籃板和14次助攻的杜蘭特，確實是更大的贏家。而他與整個賽季最大贏家的距離，只剩下兩場勝利。

（南安北亂）