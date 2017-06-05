日期:6月5日消息，亞足聯官網公佈了最新一期成員協會技術排名，其中阿聯酋繼續力壓韓國佔據亞洲第一的位置，中國則完成對沙特的反超，上升到亞洲第四位，同時繼續佔據東亞區第二名的位置。亞足聯官網介紹稱，中國技術排名的上升，主要得益於廣州恆大、上海上港在今年亞冠聯賽攜手打入八強。

亞足聯最新一期協會技術排名：

阿聯酋，95.428

韓國，89.182

卡達，82.977

中國，80.900

沙特，80.484

日本，78.017

伊朗，69.579

澳大利亞，63.797

烏茲別克，44.980

泰國，42.827

目前亞足聯技術排名已經採用國家隊成績佔比10%、俱樂部成績佔比90%的計分方式，統計國家隊和俱樂部過去4年的比賽成績。6月最新的技術排名中，中國完成了對沙特的反超，同時繼續佔據東亞區第二的位置，由於今年亞足聯技術排名將決定2019/2020年亞冠聯賽席位分配，因此如果能夠將這一排名保持到11月份，那麼中超2019/2020年亞冠將獲得3個正賽和1個資格賽席位，從今明兩年的「2+2」變為「3+1」。

在亞足聯的積分表中能夠明顯看出，2017年中國俱樂部的積分非常高，是唯一一個突破20分（換算之後結果）大關的，這也是中國俱樂部積分歷史新高，從2011年到2016年，中國俱樂部得分分別是6.75、9.333、17.25、9.25、15.75以及14.75。這一歷史新高，也得益於中超BIG3今年亞冠的強勢表現，三隊都打入了16強，上港和恆大更是攜手闖入8強，根據計分規則亞冠晉級一輪都會獲得加分，如果接下來上港恆大能夠會師東亞區決賽，無疑將進一步提升中國俱樂部的總積分，同時繼續拉開與東亞區排名第三的日本的差距，亞冠東亞區四強另外兩隊正式日本的浦和紅鑽和川崎前鋒。

（瑪塔）