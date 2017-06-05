華夏基金杯業餘世錦賽戰罷四輪 中韓朝保持不敗北京新浪網 (2017-06-05 16:41)
6月5日，華夏基金杯第38屆業餘圍棋世錦賽在貴陽喜來登貴航大酒店進行了第三輪、第四輪的比賽。四輪戰罷，中國白寶祥，韓國李桑斌，朝鮮李真雄三位棋手保持不敗，明天將上演龍虎鬥。
上午第3輪白寶祥執黑對美國棋手丹尼爾7段，開局丹尼爾就沒能從白寶祥手中討到便宜，戰至中腹，局面尚且穩定，及至官子，白寶祥又從丹尼爾手中搜刮回不少目數。最終，丹尼爾投子認負。
韓國代表李桑賓7段執白對法國4段法比安，輕鬆勝出。賽后，李桑賓表示贏棋的關鍵在於自己對棋的預判要高於對手，導致對方一直沒有太大機會。賽后，法比安再次回到賽場，和一眾歐洲棋手復盤過程中頻頻搖頭，似乎對自己的發揮不甚滿意。
引發圍觀的企鵝對決的最終勝者是中國香港代表陳乃申，他的對手是奧地利棋手維克多。比賽途中二人放置在手邊的吉祥物企鵝一度引起圍觀。復盤時兩位棋手一至認為維克多的一步大飛是本局的敗招。
下午三場全勝棋手的對決，中國白寶祥擊敗羅馬尼亞棋手喬戈；韓國李桑賓小勝中國香港棋手陳乃申；朝鮮李真雄擊敗實力不俗的捷克棋手盧卡斯。目前中國，韓國，朝鮮代表保持不敗，不知明天三人將上演怎樣的龍虎鬥。
稍後為您帶來詳細賽果和第5輪對陣。
6月6日9時，新浪將繼續為您棋譜直播華夏基金杯第38屆業餘圍棋世錦賽第5輪焦點對決，並帶來現場報導。
（麻嚕）
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