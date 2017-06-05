所有人都在好奇，是什麼讓法拉利如此強大。原因之一是：法拉利在去年就測試了倍耐力的新輪胎，所以他們在2017賽季顯得遊刃有餘。

沃爾夫在摩納哥站后指出；「法拉利現在是冠軍領跑者，我們處在劣勢。」

今年是維特爾在法拉利的第三個賽季，在摩納哥前他曾表示本賽季有機會贏下所有的比賽。面對法拉利的優異表現，你得承認他說的對。

法拉利的成功之母有很多，如今它們都匯聚到了一起。上賽季為期25天的輪胎測試中，只有梅奔，法拉利，紅牛三支車隊有足夠的錢和資源在2015款賽車的基礎上開發一輛測試用車。這可以視作2017賽車的最初版本。

法拉利測試賽車理念貼近2017設計

FIA對於如何改造賽車以便獲得更大的下壓力有著非常嚴格的規定。只有在前翼、尾翼和車底允許有相應的部件。梅奔，法拉利和紅牛三家的研發方向各有不同。從今天來看：只有法拉利的路走對了。

根據倍耐力的數據，測試用的SF15-T是三款賽車中馬力最低的。但是法拉利的設計師並不在意，他們的重點是希望了解2017的新賽車和新輪胎。

法拉利對賽車做的最大的改動成功的預見了2017賽季。SF15-T是唯一一款搭載了2017賽季尺寸側擋板的賽車。法拉利也是唯一增加了擴散器的面積以便儘可能的模擬2017的車隊。同時還是唯一一支車隊降低了側箱擋板的高度，在前翼上增加了襟翼。事後來看，這與本賽季的設計概念沒什麼不同。法拉利同時測試了不同的側裙長度。

法拉利沒遇到紅牛梅奔的問題

紅牛和梅奔也都採取了自己的措施，但在2017的規則下並沒有意義。紅牛在尾翼下方加入了梁翼（beam wing）的設計，這在新規則中是禁止的。為此紅牛還對側箱進行了重新設計，這同樣不符合現有的規則。

梅奔也搭載了較低的尾翼。但顯然，他們沒有發現這樣設計的風險。梅奔造出了一輛更長的賽車。

回過頭看，紅牛與梅奔無法利用他們的測試用車來提前了解2017款的賽車，法拉利則正好相反。無論是前翼，擋板，更大的擴散器及尾翼都表明法拉利理解了2017規則的要求。

維特爾 VS 漢密爾頓 2228公里VS 50公里

法拉利從輪胎測試中也同樣收集了大量的數據。維特爾跑了2228公里，萊科寧跑了1054公里。而梅奔與紅牛的大部分測試都由測試車手來完成。維爾萊茵和加斯里可不能和世界冠軍相提並論。羅斯博格跑了209公里，漢密爾頓50公里，維斯塔潘517公里，里卡多200公里。他們加起來還不到維特爾的一半。

此外，維特爾在賽道之外也配合了新輪胎的研發工作。倍耐力的主席Marco Tronchetti Provera在摩納哥說：「維特爾幾次到訪米蘭，和我們的工程師討論他對輪胎的感覺。一個像他這樣的車手也因此獲得了大量的知識，所以法拉利的工程師能更輕鬆的找到合適輪胎工作的窗口。」

（作者/Michael Schmidt 編譯/Mc.Dull）