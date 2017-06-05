NBA冠軍賽／記取教訓 猛綠更懂得控制自己NOWnews今日新聞 (2017-06-05 16:08)
勇士5日以132：113痛宰騎士，總冠軍賽取得2：0領先優勢，悍將「猛綠」Draymond Green全場拿下12分、6籃板、6助攻雖非最為亮眼的表現，但他在情緒控制上所展現的進步可是有目共睹。
總是忘情投入比賽的Green過去在比賽中不時會有情緒失控的現象，甚至還因為踹對手的嚴重犯規行為而遭到抨擊，但本季季後賽至今，Green出賽了14場比賽僅吞下2次技術犯規，和上季5次技術犯規以及1次惡性犯規的行為是大不相同。
5日冠軍賽第2戰，Green在上半場僅出賽16分鐘便已吞下3次犯規，但最後仍未犯滿離場而完成比賽，球賽中也未有脫序行為發生，甚至連向裁判抱怨哨音的鏡頭都微乎其微，和過去相比明顯懂得更加控制自己高漲的情緒。
賽後Green對此則表示：「超出尺度並不會讓我贏下冠軍，我想我是一個滿聰明的人，過去超出尺度爆發的結果已經讓我學到了教訓，你可以讓我上當一次、但絕對不會有第二次發生！」
Green所說的教訓無疑是上季總冠軍賽第4戰，Green因為對騎士當家球星LeBron James揮拳而遭判惡性犯規，並在第5戰遭到禁賽，也進而讓當時原本處於3：1領先的勇士連輸3場、痛失冠軍。
「我就是把球打好就對了！」被問及如何改善情緒控管問題時，Green如此表示：「如果你像我一樣有這麼棒的隊友，可以讓我帶著情緒比賽、帶著情緒溝通，我們都會把我的情緒往好的方面發揮，這是件很容易的事。」
「我只是試著用我的方式盡我所能地來帶領這支球隊，為這支球隊做出貢獻。」在更為冷靜、懂得自我管理的Green助陣下，勇士已在總冠軍賽取得2：0領先，且本季季後賽至今未嘗敗績。
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