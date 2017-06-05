中央聯盟今天公布登錄抹消名單，巨人隊內野手脇谷亮太本季首度被抹消，6日將正式登錄陽岱鋼。

脇谷開幕以代打為主上陣，5月下旬還有3成打擊率，5月26日起連續3場對廣島都擔任二壘手，總計先發10打數1安打，2日起的交流戰對歐力士代打也都沒有建樹，連續18打席無安打，打擊率2成14。

此外，台灣好手陽岱鋼明天下午5時將出戰西武隊，也有機會先發出賽，希望能幫巨人隊中止10連敗的窘境。