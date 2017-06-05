阿森納神經刀:沒有興趣回法甲 要留在英超爭冠北京新浪網 (2017-06-05 12:15)
吉魯會留在阿森納嗎？
本賽季的吉魯，在出場時間寥寥無幾的情況下，仍然交出了16粒進球的答卷，堪稱是阿森納的頭號板凳殺手。不過，關於他的未來，卻有一朵疑雲漂浮在酋長球場的上空，日前，他通過法國的一檔電視節目Telefoot透露了自己的未來。
吉魯在2012年夏天以1300萬英鎊轉會費來到阿森納。之前有消息稱，馬賽在今夏追逐吉魯，並且開出了2000萬英鎊的報價。不過對於這則傳聞，吉魯直言不諱的表示：「我對法國的球隊的接觸不是很感冒，尤其是馬賽的。我的未來在英超，我仍然渴望贏得冠軍。」
「在贏得足總杯之後，我們接下來要追求英超冠軍，這是我的目標。」
本賽季吉魯英超出場29次打入12球送出3次助攻，其中只有11次是首發出場，堪稱效率驚人。不僅如此，他還在剛剛結束的法國對陣巴拉圭的比賽中，頭頂腳踢打入三球，成為自從2000年的特雷澤蓋以來首個在法國國家隊完成帽子戲法的球員。
（梓泉）
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