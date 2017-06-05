陸慧明競彩：英格蘭U20大熱出冷 戈亞尼客戰不敗北京新浪網 (2017-06-05 16:20)
陸慧明競彩
20170605，星期一。
昨天又是浪費日本聯賽一個好膽，太陽神那場賠率已經高到3.35了，這對單選來說並不容易。接下來搭配的，不知道我是藝高人膽大，還是盲目博高賠，來個了瑞超超過6的單選。當然，這也是我風格。彩蛋黑，黑的比較難看。要按歐賠算，這一場就抵超過3場，但是競彩需要串關，所以我這個準確率確實沒什麼價值，也建議大家去看看別的專家方案。
今日場次：
008 墨西哥VS英格蘭 推薦：3
已經進入到白熱化階段的比賽，英格蘭的晉級過程看起來比墨西哥更具有說服力一些。小組賽首輪，英格蘭贏阿根廷時，賠率在2.8區域。踢東道主韓國時，在2.5區域。現在的墨西哥隊，水平肯定不弱於以上兩隊。而現在英格蘭取勝賠率低到2.05，只能說被博彩市場造熱，90分鐘打不出來，直接輸的可能性大。感覺進球會比較多。
005 巴伊亞VS戈亞尼恩斯 推薦：讓一球0
這場威廉和立博都開主勝1.5的賠率，我感覺比較怪異。從兩隊實力對比看，這組賠率不合適，至少主隊不屬於強隊，開到半一夠了，很難。
2串1，我買50倍100元。
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