[天天盈球]05日同賠匯總：巴甲巴伊亞主勝概率70%北京新浪網 (2017-06-05 16:23)
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周一004 阿甲 基爾梅斯vs天主青年
表中三家公司同賠下該項賽事下主隊不敗概率80%，全部賽事下主隊不敗概率70.8%，同賠指向本場主隊不敗。
周一005 巴甲 巴伊亞vs戈亞尼恩斯
表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率70%，全部賽事下主勝概率63.7%，同賠指向本場主勝做膽。
周一006 阿甲 競技俱樂部vs阿爾多西
表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率61.9%，全部賽事下主勝概率64%，本場同賠指向主勝做膽。
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