［盈球相同賠率]－－天天盈球原創特色數據專欄，依託海量的賽事歷史同賠數據，通過人工整合去粗取精，得出賽事勝平負概率最大的一個或兩個結果導向。

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周一004 阿甲 基爾梅斯vs天主青年

表中三家公司同賠下該項賽事下主隊不敗概率80%，全部賽事下主隊不敗概率70.8%，同賠指向本場主隊不敗。

周一005 巴甲 巴伊亞vs戈亞尼恩斯

表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率70%，全部賽事下主勝概率63.7%，同賠指向本場主勝做膽。

周一006 阿甲 競技俱樂部vs阿爾多西

表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率61.9%，全部賽事下主勝概率64%，本場同賠指向主勝做膽。

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