（中央社雪梨5日綜合外電報導）史上拿過最多奧運獎牌的美國游泳名將「飛魚」費爾普斯今天加入澳洲1家心理健康公司的董事會，對於曾與憂鬱症和濫用藥物搏鬥的他而言，這家公司的性質意義非凡。



曾贏得28面奧運獎牌的費爾普斯（Michael Phelps）去年退出泳壇，他今天表示，加入澳洲公司Medibio，和他想促進大眾心理衛生意識的目標不謀而合。



「青少年時期開始，我經歷過許許多多心理健康挑戰。直到最近，在歷經絕望之後，我才得到了我需要的了解、治療和支持，那真的改變了我的生命。」



「對我而言，自我覺察，從心理健康的觀點來說，就是力量。」



Medibio開發出1種測試方法，可運用生理時鐘、睡眠以及血壓等資訊，協助診斷憂鬱症、慢性壓力等疾病。1060605