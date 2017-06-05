（中央社記者王承中台北5日電）休賽期會教球迷數學的美國職業棒球大聯盟（MLB）克里夫蘭印地安人隊投手鮑爾今天面對皇家，遭對手擊出投手丘前強勁滾地球，只見鮑爾用腳往後一踢「神助攻」，完成雙殺守備。



印地安人美國時間4日作客堪薩斯市皇家隊，1局下皇家1壘有人1出局情況下，鮑爾（Trevor Bauer）面對皇家打者肯恩（Lorenzo Cain），遭肯恩擊出投球丘前強勁滾地球，但鮑爾直接用腳往後一踢，將球踢給2壘手奇普尼斯（Jason Kipnis），完成雙殺守備。



由於鮑爾日前在MLB休賽期間，還在社群網站推特（twitter）上熱心為球迷解答數學問題，用腳踢球助攻完成雙殺後，就有網友留言表示，「不愧是休季時間當數學家教教向量的投手，這角度一定計算過」；也有網友說，「身為一個數學家教，也是需要身教的」。1060605