詹皇無力回天 勇士第2戰擊落騎士台灣醒報 (2017-06-05 15:53)
【台灣醒報實習記者蔡旻豪綜合報導】騎士5日作客勇士來到總冠軍賽第2場，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）至季後賽第1輪面對拓荒者後便休息，由布朗（Mike Brown）代班，勇士主場他終於返回球場重掌兵符。首節騎士就展現積極性，中場將比數拉近3分差，可惜最終仍敵不過杜蘭特和柯瑞聯手火力，最終以132:113遭勇士擊落。
上半場詹姆斯充分拿出體型優勢，不斷往勇士禁區內開火，不論是切入上籃還是切入後分球，和愛神（Kevin Love）連線發起進攻端，詹姆斯半場就拿下18分10 助攻2抄的「精彩表現」。勇士方面，柯瑞雖然失誤連連，但隊伍依然維持相當水準的火力，堅持不讓騎士比數超前。中場結束以64:67勇士暫時領先。
下半場兩隊比分仍緊咬不放，不過騎士分數依然超前不了。在最後關鍵時，勇士湯普森（Klay Thompson）適時給予致命三分，將比數拉開至12分差，柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）聯合開火，分別拿下33及32分。柯瑞更拿下「大三元」的完美成績。
其中，勇士湯普森完全鎖死騎士爾文（Kyrie Irving）的防守功不可沒，杜蘭特的高效率得分更是勇士維持領先的關鍵，還有柯瑞單吃詹姆斯MVP級別對決的三分假動作投籃已成為經典。
據ESPN消息指出，打平魔術強森紀錄總冠軍賽8次大三元卻白忙的詹姆斯賽後不出席記者會，卻在更衣室接受簡短訪問時拿記者出氣。當被記者問到，當下一戰騎士守不住主場會如何時？詹皇不悅反問道，你是聰明人嗎？守不住會發生什麼事？記者回，會出局。詹姆斯回到，那就是答案。
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