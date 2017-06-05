MLB／Sale飆9K 精采第七勝NOWnews今日新聞 (2017-06-05 15:03)
紅襪隊Chris Sale（塞爾）今天對金鶯隊之戰，先發6局失3分，是優質先發的內容，Andrew Benintendi轟雙響砲（本季7轟），讓紅襪7比3擊敗金鶯，Sale贏得第7勝（2敗），而且是個人的6連勝。
Sale此戰1局下就遇到亂流，被金鶯隊連敲3支安打失3分，不過2局之後Sale即穩定下來，他投6局被擊出6支安打失3分，三振9次、保送1次，本季119K，是目前大聯盟投出最多三振的投手。
Benintendi三局上先轟陽春彈，幫助紅襪3比3追平，7局上再轟陽春砲，單場雙響砲，是Benintendi生涯首次。
Chris Tillman先發6局被打出6支安打包括1轟，失5分、3分責失，吞下敗投（1勝3敗）。
紅襪隊Mookie Betts一局上就擊出安打，這是他大聯盟生涯第500支安打，Betts是紅襪隊史近100年來，第7位未滿25歲即能達成500安的球員。影片在此
美國大聯盟今日戰績
藍鳥3比2勝洋基
海盜11比1勝大都會
勇士13比8勝紅人
馬林魚6比5勝響尾蛇
老虎7比4勝白襪
釀酒人3比0勝道奇
紅襪7比3勝金鶯
費城人9比7勝巨人
雙城3比2勝天使
太空人7比2勝遊騎兵
紅雀8比0勝皇家
國民11比10勝運動家
水手7比1勝光芒
洛磯3比1勝教士
小熊7比6勝紅雀
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