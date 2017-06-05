MLB／瓦倫西亞連9安打 平水手隊史紀錄NOWnews今日新聞 (2017-06-05 13:58)
水手隊Danny Valencia（瓦倫西亞）近來打擊手感火燙，今天對光芒之戰，前2次打擊都擊出安打，連9打數打出安打，平了水手隊的隊史紀錄，此戰最後水手7比1擊敗光芒，三連戰完成橫掃。
Valencia在此次水手對光芒的三連戰，打擊表現出色，前天第一戰，他3打數都是安打，包括全壘打、二壘打各1支，有5打點，昨天的第二戰則是4打數都是安打。
今天的第三戰，Valencia二局下第1次上場就擊出左外野方向的安打，4局下再擊出三壘方向的內野安打，6局下擊出一壘方向界外球遭接殺，才中斷了最近連續9打數擊出安打的紀錄，不過他已平了Raul Ibanez創於2004年的水手隊史紀錄。
此戰水手隊Ariel Miranda完投9局只被打出4支安打失1分，三振9次、保送1次，贏得本季個人第6勝（2敗），光芒隊Erasmo Ramirez先發4.2局失4分，吞敗投（3勝1敗）。
水手隊Nelson Cruz一局下就轟出2分彈，這是他本季的第14轟。影片在此
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