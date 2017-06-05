美國職棒大聯盟本季戰績第一的休士頓太空人又以七比二打敗德州遊騎兵，太空人成為今年第一支達到40勝的隊伍。邁阿密馬林魚則以六比五逆轉、打敗亞利桑那響尾蛇，馬林魚拿下三連勝。 （陳楷報導）



美聯西區第一名的太空人對上第四名的遊騎兵，太空人的史普林格一局跟四局都敲出陽春砲，二局安打送回古瑞爾，古瑞爾則在三局高飛犧牲打，五局陽春砲，柯瑞亞三局則打出444英呎遠的特大號全壘打，太空人前五局一口氣攻下七分，而投手皮考克六局86球九次三振只被打四支安打丟兩分，最後七比二客場十連勝也追平太空人隊史紀錄。大聯盟進入21世紀以後只有四支球隊能夠在開季前面的57場比賽就拿下第40場勝利，前一支是去年的小熊，最後也拿下世界冠軍。



馬林魚對響尾蛇四連戰的最後一場，二局下馬林魚摩爾揮出三分全壘打超前；三局響尾蛇蘭姆二壘打添得第二分，三局下耶利奇跟歐蘇納安打四比二領先。馬林魚投手伍爾利四局上保送阿米德後福恩提斯敲出安打攻佔二三壘，德拉斯可又一支二壘打五比四領先。五局下馬林魚史坦頓二壘打五比五追平，七局迪特崔二壘打跟艾利斯安打拿下三連勝。



