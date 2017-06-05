美國職棒小聯盟，釀酒人的投手王維中拿下中繼點，而海盜的張進德以及印地安人的張育成兄弟雙雙敲出兩支安打，印地安人的捕手朱立人三次打擊沒有表現。



（陳楷報導）



釀酒人AAA的科羅拉多天襪打完八局上三比零領先奧克拉荷馬道奇，八局下王維中中繼上場，一出局後被打出內野滾地球游擊手失誤上壘，接著王維中又被敲出安打讓道奇攻佔一三壘退場，之後道奇內野滾地球攻下一分但不算王維中責失分，終場天襪三比一獲勝，王維中拿下本季第三個中繼點，防禦率降到2.05。



印地安人AA的張育成一局吞下三振，五局打出安打以後演出本季第四次盜壘成功，七局兩出局後又打出今年第十支二壘安打，四個打數兩支安打打擊率回升到.213；不過亞克朗橡皮鴨以三比四敗給瑞丁戰鬥費城人。



海盜AA的亞圖納曲球則跟包威灣襪打了11局才以六比七落敗，張進德擔任捕手抓到一次對手盜壘，五個打數兩支安打，打擊率.146。印地安人A的朱立人三個打數沒有安打一次保送，打擊率降到.279，湖郡船長以三比五敗給南灣小熊。



