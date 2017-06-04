（中央社記者張建中新竹4日電）蘋果未來12個月新品趨勢為何？外媒引述自稱鴻海旗下富士康內部人士網友爆料，內容涵蓋iPhone 8、智慧眼鏡、家用揚聲器、MacBook Pro、MacBook Air等領域。



外媒引述自稱是鴻海集團旗下富士康內部人士網友在社群網站Reddit爆料，這名爆料人士在24小時內接受各方詢問，透露蘋果未來12個月新品趨勢，涵蓋iPhone8、MacBook Pro、MacBook Air、智慧眼鏡、家用揚聲器等。



在iPhone 8部分，自稱鴻海內部人士網友爆料指出，他們看到在測試階段，指紋辨識元件放在玻璃螢幕下方的設計，不過良率和效能未佳。



這名爆料人士說，在工程驗證測試階段（EVT）Touch ID可能放在背後，但在製造階段應該會採用指紋辨識放在玻璃螢幕下方的設計。



他指出，iPhone 8前方相機模組可能具備臉部辨識功能，iPhone 8也具備窄邊框設計、防水功能、無線充電功能和Lightning連接埠設計，而不會採用USB-C連接埠設計。



在智慧眼鏡部分，這名爆料人士指出，蘋果似乎正在進行一項名為Project Mirrorshades的計畫，針對男性和女性設計兩款智慧眼鏡，可能採用醋酸纖維（Acetate）骨架的鏡框、偏光鏡片或是處方鏡片、電磁感應模組、降噪麥克風、導航用磁力針、計步用加速度計、光感測元件、電容式平板陶瓷電池等設計。



他透露，蘋果智慧眼鏡的價格可能是物料清單（BOM）成本的4倍，大約在600美元左右，不過相關計畫時程遞延，不排除取消的可能性。



他說，蘋果新款揚聲器產品可能延遲到今年晚些時候才會推出，可能採用蘋果A9處理器、以及Siri語音助理軟體功能。



在MacBook部分，這名人士透露，2018年MacBook設計驗證測試（DVT）階段可能採用智慧鍵盤技術，這個智慧鍵盤可能採用與澳洲新創企業Sonder合作的電子紙鍵盤技術。



此外，15吋MacBook可能會推出RAM記憶體容量32GB的版本，且MacBook Air可能會中斷不再繼續。



市場一般預期今年下半年蘋果將推出3款iPhone新品，包括4.7吋和5.5吋採用TFT-LCD螢幕的2款新品、以及5.8吋採用有機發光二極體（OLED）螢幕的新品。



今年適逢蘋果推出iPhone十周年，市場預期今年新款iPhone搭配OLED面板與全平面螢幕、玻璃機殼、處理效能更高的A11處理器、取消實體主按鍵、3D感測以及無線充電等6大功能。



新款iPhone也傳出不排除指紋辨識功能放在螢幕下方、具備觸控感測全新體驗、防水功能升級到IP68、強化散熱、可能採用指紋辨識搭配臉部辨識等設計。1060604