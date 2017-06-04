63緬甸人冒充少數民族湖南務工 找不到工作只好報警北京新浪網 (2017-06-04 19:47)
63名緬甸人冒充少數民族到湖南務工，找不到工作只好報警
來源微信公眾號：湖南電視台「經視焦點」
據湖南經視消息，湖南省湘潭市公安局4日通報了一起外國人在湘潭非法居留事件。
前不久，湘潭縣警方接到報警，稱有一群來湘潭打工的男男女女，既沒身份證，又無法跟人交流。介紹人說他們是中國西南少數民族的，可怎麼看都不像。民警找上門一查，竟然全是非法居留的緬甸人。
本文圖片均來自微信公眾號「經視焦點」
未可為、綽單單，這些名字一看就不像中國人，都是警方根據緬甸語發音譯過來的。可當初來到湘潭時，這些人卻稱自己都是中國人。
他們都是緬甸人，聽說到湖南湘潭打工很賺錢，也顧不上自己沒有護照簽證，就結伴過來，冒充西南少數民族。但是由於沒有中國公民證件，找工作遭到很多企業拒絕。
經過調查，這些人中只有部分人持有邊境通行證，大多數都是偷渡入境的，一共有63人，最大的40歲，最小的只有17歲。
63名緬甸籍人員將在5日被遣送回國，這也是湖南省單次查獲人數最多的，外國人違反出入境管理法的案件。
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