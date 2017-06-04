



移動支付時代，支付寶、微信支付便捷的體驗使人們越來越離不開手機。不過，正是由於銀行賬戶與手機應用的綁定，近年來出現了不少移動支付安全事件。為了確保支付安全，不少廠商都會採用支付密碼、動態驗證碼、指紋識別等多種支付驗證方式，其中，在支付時輸入密碼是最基本的支付驗證方式。





不過，近日有媒體報導稱，蘋果手機用戶通過微信支付在騰訊公益捐款竟然不需要密碼。更有甚者，江蘇一個8歲小孩用大人手機誤操作向騰訊公益捐款了1.7萬元。





8歲小孩誤捐1.7萬





根據中新網6月2日報導，5月3號，家住江蘇宿遷市區的劉先生到一個朋友家玩。朋友家8歲的孩子鬧著要玩遊戲，劉先生就把手機給了孩子，可是讓他沒想到的是，孩子無意中點了捐款，把劉先生卡里的一萬七千塊錢全部捐了出去。





▲中新網報導







原來，朋友家孩子無意間打開了劉先生的微信賬號，點開了「錢包」里的公益，為其中一個名叫「抗戰老兵關懷計劃」的公益項目點擊捐款，把劉先生銀行里的17000元錢全部捐了出去。





「我這手機本身是綁定銀行卡的，按理說應該有密碼提示和驗證碼，轉賬時，應該會發一個驗證碼到我另外一個手機上面，結果驗證碼也沒有發送，錢就莫名其妙地被捐了。」劉先生對此十分不解。





按道理講，支付這麼大數額的款項，應該要輸入密碼，而朋友家孩子並不知道密碼，錢是怎麼捐出去的？劉先生和朋友們多次嘗試，發現捐款並不需要支付密碼。





那麼在孩子誤捐的前提下，這筆錢還能要回來了嗎？中新網報導稱，劉先生告訴記者，在發現錢被誤捐后，他聯繫了騰訊客服，開始客服表示錢可以退回，但等了十幾天之後，又稱不能退回，錢已經被中國扶貧基金會轉走了。劉先生隨即聯繫中國扶貧基金會，基金會讓開具誤捐證明。





1.7萬誤捐資金已退回





8歲小孩誤操作捐款1.7萬，不能退還？當事一方的中國扶貧基金會飽受指責。不過，中國扶貧基金會今日（6月4日）在官方微博對該事件作出回應稱，1.7萬元捐款已於6月2日完成退款，原路退回到劉先生的賬戶，並得到劉先生在後台的確認。





▲圖片來源：中國扶貧基金會微博





中國扶貧基金會詳述了此次退款的過程稱，6月1日主動聯繫了劉先生，再次詳細解釋了退款要求和流程，劉先生隨後提交了新的證明材料，其後，中國扶貧基金會互聯網捐贈負責人通過了退款流程。





中國扶貧基金會表示，對工作人員存在表述流程不嚴謹、解決問題不夠專業等問題，給捐贈人和公眾造成了困擾，向捐贈人及公眾真誠地致歉。





同時，中國扶貧基金會稱，本次因孩子誤操作造成的誤捐並不是孤案，是網路捐贈會遇到的情況。近兩個月，中國扶貧基金會就已經處理4筆捐贈退款，其中2筆屬於系統異常造成誤捐，1筆屬於精神病人誤捐，1筆屬於賬號密碼被盜后誤捐。上述3種類型的退款申請分別在捐贈人提供了系統異常證明、精神病鑒定證明、公安立案證明后給予了退款。





在處理這類工作的時候，堅持兩個原則：第一，如果能夠確認是誤捐，一般都會辦理退款；第二，要按照既有的程序辦理，證明確屬誤捐，以維護捐贈不可撤銷的嚴肅性。





蘋果手機微信捐款無需密碼





誤捐的1.7萬雖然已經退回，但是此次事件中，另一個令大眾擔憂的問題是，用蘋果手機在騰訊公益捐款竟然不需要密碼便能完成支付，萬一誤操作了怎麼辦？





為了驗證這個說法的真實性，每經小編（微信號：nbdnews）用蘋果手機點開微信錢包中的公益項目，點擊捐款一塊錢，隨後並沒有彈出支付密碼的窗口，而是將頁面跳轉到了一個蘋果手機自帶瀏覽器上，瀏覽器打開的頁面點擊確認支付即支付成功，即不需要支付密碼，也不需要任何手機驗證碼。









有網友在試過後也表示，「剛試了，果真不用密碼，驗證碼也不用！！！」。









每經小編（微信號：nbdnews）在新浪微博搜索發現，早在2015年便有網友發現，用蘋果手機在騰訊公益捐款不需要密碼就能直接支付，並表示了擔憂。











騰訊公司公關總監張軍在新浪微博上也承認了這類情況的存在，並表示「為避免類似情況再次發生，現已對捐贈做了優化，在更好的措施上線之前，個人單筆捐款最高額度為500元。」









每經小編（微信號：nbdnews）認為，在騰訊對這項功能做出改變之前，最安全的辦法是，千萬別把手機給熊孩子。





每經編輯 何小桃





每日經濟新聞綜合中新網、新浪微博等

轉載請註明

| ？本文轉自每日經濟新聞 nbdnews？|









其他用戶正在看



1.距大選只有5天，英國再遭恐襲！梅姨心焦，這個指標越來越不妙

2.中國這款神器太厲害，可輕鬆造出大片土地，外國人輕易還買不到！

3.控告男同事吹口哨、學貓叫，女工程師卻被解僱，公司這麼回應…

4.「天眼」立大功，不到半個月抓住3名逃犯，以後壞人不敢上街了！









【本文來自微信公眾號「每日經濟新聞」】