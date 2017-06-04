



近日，江西省贛州市人民檢察院聯合贛州市公安局等部門，開展了一次模擬防拐騙測試。工作人員假扮成騙子，在超市、火車站等地點，對孩子們進行模擬拐騙。結果怎樣呢？













在江西省贛州市的一家購物超市的書籍銷售區，一位家長正在認真看書，身後的小孫女被模擬「騙子」盯上，不到2分鐘，這位小朋友就在玩具的誘惑下，跟著陌生人快速走出了超市。









贛州市公安局工作人員馮文娟說，「希望她幫個忙，如果你能給我串好禮物，我就買超市吃的或者玩具，買一樣作為獎勵送給你，然後她就很開心。她沒有跟她爺爺商量，就直接跟著我走了。」









在贛州市的兒童公園，一個小男孩正在專心地畫畫。同樣，在陌生人玩具的誘惑下，他放下畫筆，毫不猶豫地跟著陌生人離開。











贛州市人民檢察院工作人員鍾毅說，特別是小男孩，他對賽車、摩托車、飛機之類的模型很感興趣，你給他一點禮物的話，他就會跟你走。











在此次模擬防拐騙測試中，工作人員隨機選取了幼兒園、小學、超市、火車站、公園等5個地點，通過問路，謊稱是孩子家長的朋友，利用零食、玩具吸引孩子等方式進行了模擬測試，一共測試了50名年齡在3到10歲的兒童，其中有42名孩子被模擬拐走，只有8個孩子沒有被拐。











家長陽小玲說，「如果這樣演練的話，可能會有一個比較深刻的體驗，比如說，孩子以後遇到這種情況，可能會更靈活地去處理。」







家長林婷說，「平時覺得教育得還蠻好，他應該不會跟陌生人走，但是沒有想到那麼輕易就被騙走啦，所以我們也要回去反思一下。」





贛州市人民檢察院未成年人檢察處處長陳萍：「我們此次組織防拐系列宣傳活動，目的正是為了對社會、對學校、對家庭敲響兒童保護的警鐘。低齡兒童由於自我認知能力差，特別需要家長的監護，家長帶孩子外出，務必要盡到專心，細心的監護責任，呵護好孩子的健康成長。」





來源：央視新聞客戶端

原標題：50名兒童42人被「拐走」 防拐測試敲響警鐘









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