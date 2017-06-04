中新網6月4日電 近日，由藍海彤翔主辦的「互聯網與電影工業高峰論壇暨《異獸來襲》觀影會」在北京花漾年華酒店舉行。

大會邀請了北京電影學院美術學院電影特技研究室主任劉曉清教授、北京電影學院管理系鞏繼程教授等國內外百余名影視產業專家和企業家的參與。與會專家、學者共同鑒賞了國內首部怪獸科幻電影《異獸來襲》精彩視效片段，並結合中國視效電影發展現狀，圍繞互聯網時代中國視效電影發展，展開了深入探討。

作為國內首部怪獸科幻電影，也是中國乃至全球首部通過互聯網協同創作完成的院線電影，《異獸來襲》因其特殊的製作方式而受到業內人士的高度關注。《異獸來襲》影片製作方藍海創意雲也因此成為業界關注的焦點。

藍海創意雲副總裁高鵬東介紹到，藍海創意雲定位於互聯網+文化創意公共服務平台，在整個影片製作過程中，主要起到了資源整合與在線協作平台的作用。藍海創意雲通過互聯網技術手段對內容、人才、資本、技術等優質要素進行資源整合，形成覆蓋全產業鏈的電影資源平台，使所有電影工業生產要素在最大範圍內自由流動。同時，將原來由人工操作的流程監控等環節進行信息化改造，實現了關於整個過程的第一手資料的獲取。而雲計算、互聯網技術的應用形成的工具雲端化，使得各種電影製作工具均能在任何地方隨取隨用。

高鵬東稱，通過資源平台化、監控信息化、工具雲端化，實現成本降低、品質提高及生產過程透明，是藍海創意雲對於電影乃至文化創意、數字創意產業最大的貢獻。《異獸來襲》導演陳海帆也表示，憑藉上述技術支持，藍海創意雲將製片人所承擔的大量具體製片工作一併承包，免除了製片人與各個製作方之間的差異化評估談判溝通工作，同時也讓導演從溝通對接等事務性問題中解放出來，全身心地投入藝術創作，並節省了大量資金和時間，最終效果出乎意料。

與會嘉賓認為，《異獸來襲》的製作過程，體現了藍海創意雲對電影工業的生產方式的顛覆性的變革。在集合電影工作者、資源提供者、需求方、投資方、營銷渠道商等各方資源，突破傳統的產業鏈形式，使得電影產業中從資金籌措到前期創意，中期製作，後期處理，再到宣傳發行，完整服務產業鏈在雲端都得以實現的基礎上，藍海創意雲把傳統的影視製作流程搬到了雲端，並通過獨創的影視製片流程管理系統安捷秀AgileShot將所有生產環節和要素緊密聯繫，實現影視生產全球協同創作，顛覆傳統電影生產模式，從而促進電影工業生產力的提升。對此，高鵬東表示，作為資源整合平台、在線協作平台，藍海創意雲對電影製作的最大影響在於生產流程標準化、製作規範化。在此基礎上，藍海創意雲希望將電影、動漫從手工製作的1.0時代，跨越2.0時代、3.0時代，直接帶入工業化、信息化、智能化的4.0時代。這也是藍海創意雲應當承載的社會使命、歷史使命。