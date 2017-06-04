新華社台北6月4日電（記者章利新馬玉潔）台灣大部地區4日雖仍有降雨，但雨勢已較前兩日趨緩。據統計，截至4日下午3時，此次暴雨災情造成全台2人死亡、5人受傷、2人失蹤。

據台當局農業管理部門統計，截至4日下午5時，農業產物及民間設施估計損失共計5752萬元（新台幣，下同），其中，以雲林縣損失2421萬元、新北市損失1333萬元、南投縣損失958萬元、嘉義縣損失423萬元較為嚴重。

島內蔬菜主要產區因暴雨襲擊損失嚴重。台北果菜市場4日的蔬菜交易量為1250噸，日減320噸，平均每公斤的價格升至35.9元，大漲34%。農業管理部門預估，6日開市菜價將回穩。

據台教育管理部門統計，截至4日下午3時，共計有149所學校受災，其中以新北市43校最多；災損金額累計約4728萬元，其中以新北市2032萬元居多。另外，淡江大學10名學生2日登山時，受困於一公園林道，經搜救人員協助后已於4日中午搭車返校。

據台灣媒體報導，接連兩天高雄市山區持續降雨逾1500毫米，暴雨造成道路坍塌、民房被毀。其中，桃源區8戶民宅4日陸續被沖毀，整排鄰房還有89戶安全堪慮。

台勞動管理部門4日宣布，災區民眾亟需進行家園重建工作，啟動臨時工作津貼措施，將運用約8000萬元經費，為共計3000人次提供清理受災家園臨時工作津貼，協助遭水患之苦的失業災民重整家園。

台氣象部門預計，受到滯留鋒面及西南氣流影響，4日屏東山區已有局部暴雨發生，預計當日下午至5日清晨，台灣西半部地區仍有局部大雨或暴雨，東半部地區有局部大雨發生的概率。