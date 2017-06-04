台灣降雨趨緩 連日暴雨造成嚴重損失北京新浪網 (2017-06-04 20:24)
新華社台北6月4日電（記者章利新馬玉潔）台灣大部地區4日雖仍有降雨，但雨勢已較前兩日趨緩。據統計，截至4日下午3時，此次暴雨災情造成全台2人死亡、5人受傷、2人失蹤。
據台當局農業管理部門統計，截至4日下午5時，農業產物及民間設施估計損失共計5752萬元（新台幣，下同），其中，以雲林縣損失2421萬元、新北市損失1333萬元、南投縣損失958萬元、嘉義縣損失423萬元較為嚴重。
島內蔬菜主要產區因暴雨襲擊損失嚴重。台北果菜市場4日的蔬菜交易量為1250噸，日減320噸，平均每公斤的價格升至35.9元，大漲34%。農業管理部門預估，6日開市菜價將回穩。
據台教育管理部門統計，截至4日下午3時，共計有149所學校受災，其中以新北市43校最多；災損金額累計約4728萬元，其中以新北市2032萬元居多。另外，淡江大學10名學生2日登山時，受困於一公園林道，經搜救人員協助后已於4日中午搭車返校。
據台灣媒體報導，接連兩天高雄市山區持續降雨逾1500毫米，暴雨造成道路坍塌、民房被毀。其中，桃源區8戶民宅4日陸續被沖毀，整排鄰房還有89戶安全堪慮。
台勞動管理部門4日宣布，災區民眾亟需進行家園重建工作，啟動臨時工作津貼措施，將運用約8000萬元經費，為共計3000人次提供清理受災家園臨時工作津貼，協助遭水患之苦的失業災民重整家園。
台氣象部門預計，受到滯留鋒面及西南氣流影響，4日屏東山區已有局部暴雨發生，預計當日下午至5日清晨，台灣西半部地區仍有局部大雨或暴雨，東半部地區有局部大雨發生的概率。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
橡膠雨鞋．晴雨鞋．飛銳 雨鞋．三和牌 雨鞋．雨鞋套．半筒雨鞋．透氣 雨鞋．鉚釘 雨鞋．達新牌 厚底 防雨鞋套．雨鞋 涼鞋．男性 雨鞋．Pretty 雨鞋．達新牌 雨鞋．兒童雨鞋．蕾絲 雨鞋．果凍雨鞋．防水 雨鞋．Kids Zoo 雨鞋．jojo 雨鞋．中筒雨鞋．透明 雨鞋．Native 雨鞋．女用 雨鞋．雨靴 雨鞋．stample 雨鞋．長筒雨鞋．高跟雨鞋．rockfish 雨鞋．mit 雨鞋套．安全 雨鞋
不減持是傻子？ 股市跑路、砸盤潮上演最後的瘋狂【北京新浪網】
菜鳥折翅：馬雲最佩服的人，卻傷害他最深【北京新浪網】
驚變！特朗普做出了一個決定，遭全世界炮轟，要變天了？【北京新浪網】
最繁華的城市會變成一座鬼城？炒房的代價來了？【北京新浪網】
非農報告后金價創6周新高【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》