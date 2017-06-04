新華社北京６月４日電 題：全面建成小康社會的關鍵支撐——黨的十八大以來重大工程建設述評

新華社記者

這是只爭朝夕的５年。「天眼」探空、「蛟龍」探海、神舟飛天、高鐵賓士、北鬥組網、大飛機首飛……一批分佈在高端裝備、戰略性新興產業、信息化等方面的重大工程驚艷全球。從量的積累，到質的飛躍；從點的突破，到系統能力的提升，創新畫卷壯闊鋪展，重大工程成為現代化建設的可靠支撐。

這是敢為人先的５年。在全面建成小康社會的決勝階段，調南方之水、從風中取電、織高速路網、在雲端架橋，從承諾「決不讓困難群眾掉隊」到織就「全球最大健康保障網」，重大工程成為實現中國夢的關鍵之舉。

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高瞻遠矚戰略謀划，創新發展理念，重大工程為經濟建設、社會發展、民生改善提供了強大保障。揚起１３億多中國人民對美好生活憧憬的風帆，中國這艘航船正向著偉大復興征途奮勇前行。

圓百年復興之夢——重大工程實現新跨越

「風之積也不厚，則其負大翼也無力。」一個國家只是經濟體量大，還不能代表強。面對經濟科技發展新趨勢，世界主要國家都在尋找新的突破口。

建設世界上第一條高寒高鐵，唯一熱帶地區高鐵，時速３００公里及以上高鐵運營里程達９６００多公里，遠高於世界其他國家同等級高鐵線路的總和。神州大地飛馳的高鐵，已是世界鐵路現代化的重要標誌，中國高端裝備的靚麗「名片」。

從「長征七號」到「長征五號」，中國運載火箭成功升級換代，擎起邁向航天強國的中國力量；嫦娥五號蓄勢待發、火星探測正式立項，中國的深空探測完成了一個又一個「小目標」；從「天地一體化信息網路」到「空間應用服務體系」，中國空間基礎設施不斷完善……

習近平總書記明確指出，政府在關係國計民生和產業命脈的領域要積極作為，加強支持和協調，總體確定技術方向和路線，用好國家科技重大專項和重大工程等抓手，集中力量搶佔制高點。

近年來，圍繞國家重大戰略需求，著力攻破關鍵核心技術，搶佔事關長遠和全局的戰略制高點，我國在多領域布局了一批重大工程，集中力量、協同攻關，為提高我國綜合競爭力、保障國家安全提供支撐。

——彰顯「領跑」之志，支撐中國經濟中高速增長。

「中國天眼」落成啟用，「悟空」號已在軌運行一年多，「墨子號」飛向太空，神舟十一號和天宮二號遨遊星漢；使用自主晶元製造的「神威太湖之光」登上超級計算機榜首；Ｃ９１９成功首飛，實現國產大型客機「零的突破」……５年來，重大工程建設取得了一系列具有重大現實意義和深遠歷史意義的成就，載人航天、量子通訊、載人深潛、航空母艦等重大成果和關鍵性突破，為我國成為有世界影響的大國奠定了重要基礎。

科技實力決定著世界政治經濟力量的對比，也決定著每個國家和民族的前途命運。到２０２０年，我國將形成新一代信息技術、高端製造、生物、綠色低碳、數字創意等５個產值規模１０萬億元級的新支柱，並在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點，平均每年帶動新增就業１００萬人以上。

——打造新增長極，推動中國經濟向中高端升級。

株洲「動力谷」、武漢「光谷」、瀋陽機器人、無錫物聯網、西安航空航天產業……５年來，根據國土的區域空間布局、生產要素條件和研發製造基礎，我國制訂了一系列發展規劃和專項行動，產業發展形成新版圖，依託一個個重大工程，區域間、產業間發展不平衡問題正在破解。

在實現中國夢的「關鍵一程」上，重大工程建設不斷增強經濟社會發展新動力。「站在新的歷史新起點，集合力、匯民智的重大工程堪稱『火車頭』，帶動產業改造升級，搶佔未來發展先機。」工信部部長苗圩說。

——織就保障億萬群眾生活的幸福網。

為國者，以民為基。

南水北調工程，世界最大規模的人工調水工程，自東、中線一期工程全面通水兩年多來，惠及８７００萬人，在保障用水、修復生態、抗旱排澇等方面取得了綜合效益，大大緩解了受水區的水資源短缺矛盾。

三北工程，被譽為「世界生態工程之最」。截至２０１５年，累計完成造林保存面積２９１８．５萬公頃，森林蓄積量增加到１４．４億立方米，目前正在加速織就帶、片、網相結合的「綠色萬里長城」。

夢想，從歷史長河中走來，閃耀著偉大復興的曙光。大到醫藥制度改革、教育資源的調配，小到一根光纖、一張電網的鋪設，重大民生工程所及之處，「點亮」一方百姓生活，也為１３億多人民兜底。

走中國特色建設之路——重大工程開創新境界

時代的腳步，總在不斷跨越艱難險阻中愈發堅實。探尋奮鬥歷程，必有生生不息的力量源泉。

——多方協作，集中力量辦大事。

Ｃ９１９的首飛，凝聚著２２個省市、２００多家企業、近２０萬人的共同托舉之力，齒輪咬合般的全國大協作匯聚成強大的力量，助推重大工程跨越一個個創新的高峰。

重大工程的建設中，諸多「攔路虎」擺在前行路上，一系列問題互相交織，種種「考驗」不斷凸顯……權威人士指出，重點工程零敲碎打不行，碎片化修補也不行，必須是全面的系統的建設和推進，是多領域的聯動和集成，在國家治理體系和治理能力現代化上形成總體效應、取得總體效果。

重大工程的跨越，正來自於「中國方案」凝結而成的厚積薄發，是集中力量辦大事奏出的時代強音。

——獨立自主消化吸收，走中國特色建設之路。

天舟一號讓走向深空更近一步，國產大飛機讓夢想翱翔於藍天之上，海域天然氣水合物試采成功向地球深部進軍……科技部有關負責人表示，重大工程建設的實踐表明，真正的核心關鍵技術是花錢買不來的，靠進口武器裝備是靠不住的，走引進仿製的路子是走不遠的，自力更生是中華民族自立於世界民族之林的奮鬥基點。

「只有把核心技術掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發展的主動權，才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。」國家發展改革委有關負責人表示：圍繞補短板、增後勁、促均衡、上水平，「十三五」規劃共提出１６５項重大工程和項目，這些重大工程項目的實施，將搶佔事關國家競爭力的戰略制高點，極大增強國家綜合實力，更是走中國特色建設之路的集中體現。

——以改革創新為指引，重構新體制機制。

從當年「風沙逼近北京城」，到綠色屏障不斷加固，防沙治沙工程取得了歷史性的轉變。隨著「沙退人進」，在中國西北版圖上，黃色中的綠色由一點點、一絲絲，逐漸變成一塊塊、一片片。

我國防沙治沙工作已經形成了一整套的法律體系、政策體系、規劃體系、考核體系，以及工程建設體系、科技支撐體系、監測預警體系、履約與國際合作體系，一批突破體制機制障礙的重大改革舉措穩步落地，初步走出了一條具有中國特色的防沙治沙道路。

５年來，治理環境、清潔水、大氣污染防治等一批重大工程不斷加強頂層設計；

５年來，發展特色產業，發揮國家重大工程、農業產業化項目帶動作用，壯大扶貧力量；

５年來，進一步優化重大項目、重大工程、重要平台在各地區的均衡布局；

……

在重大工程的建設中，一項項舉措，彰顯了中國發展的新理念：把發展動力及時切換到創新引擎上來，實現體制創新、科技創新、工程創新的「多輪驅動」。

引領未來的制勝法寶——重大工程書寫新篇章

重大工程，印證實力，承載希望。

作為一個國家綜合國力的標誌性符號，重大工程在國家科技創新、產業調整、服務貿易等很多方面，都發揮著重大指引與牽引作用。實現一系列重大工程的突破，必將成為未來一段時間中國實現歷史跨越的必由之路。

展望未來，重大工程將越來越成為中國由大到強的新「名片」——

世界最大的水電工程三峽工程，近年來從項目建設者轉型成為全球最大的水電開發企業和中國最大清潔能源集團。如今，全球１０大水電站中有５座由三峽集團負責建設運營。

世界移動通信的未來是５Ｇ，而中國已明確，將致力於５Ｇ核心技術、國際標準、晶元等「關鍵」領域。

２０１８年，發射嫦娥四號，實施世界首次月球背面著陸巡視探測；２０２０年，發射首顆火星探測器；面向２０３０，部署量子通信和量子計算機等重要項目……一張張重大工程的時間表，傳遞出向尖端邁進的決心。

展望未來，重大工程越來越注重增添民生新「福祉」——

２０２０年，中歐班列將在過去六年已累計開行１８８１列、實現進出口貿易總額約１７０億美元的基礎上，每年開行５０００列左右，貿易額也將增長數倍。

２０１７年，重大水利工程在建投資規模將超過９０００億元，進一步夯實水利基礎；

「京津冀環境綜合治理重大工程」正在醞釀，將通過科研成果指導工程建設，為打好藍天保衛戰提供支撐和示範；

越來越多著眼於補短板惠民生的重大工程加快上馬、竣工，不斷給中國人民乃至世界人民傳遞「民生溫度」。

展望未來，重大工程成為全面小康征程中的新「助力」——

２０２０年，中國農村貧困人口將全部脫貧，迎來歷史性跨越，這將成為全體中國人民共同邁入全面小康社會的最大力證。

《「健康中國２０３０」規劃綱要》把健康推向一個新的高度、教育現代化中更注重質量與公平的彰顯……重大工程從全局、戰略角度，為全面小康的建設指明路徑、提供支撐。

在全面小康征程中，我們更應清醒認識到，關鍵領域核心技術受制於人的局面沒有從根本上改變、許多產業仍處於全球價值鏈中低端等，是當前重大工程立項、建造過程中遇到的主要障礙，也成為我國未來發展中需要破解的難題。

而從中國高鐵齒輪取得國產化突破，到具有自主知識產權的、功率更大的大型先進壓水堆核電技術正在加快攻堅……重大工程已經傳遞出積極信號，這些核心突破都將不斷輻射帶動創新驅動、產業調整等，促進中國經濟長遠健康發展。

「凡是過去，皆為序章。」從中國高鐵到中國橋樑，從航天夢到飛機夢……創新引領工程建造，夢想匯聚強大力量。展望未來，在全面小康的征程上，中國必將不斷夯實發展的基礎，不斷刷新發展的高度。（記者陳芳、何雨欣、董峻、張辛欣、董瑞豐、胡喆）

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